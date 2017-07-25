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بروتوكول تعاون بين "مستقبل وطن" ومحافظ المنيا لحل مشكلات المدن والقرى

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مصراوي Masrawy

بروتوكول تعاون بين "مستقبل وطن" ومحافظ المنيا لحل مشكلات المدن والقرى

05:28 م الثلاثاء 25 يوليو 2017

محافظة المنيا

كتبت- مروة شوقي:

وقع حزب مستقبل وطن، الثلاثاء، بروتوكول تعاون مع محافظة المنيا، للمشاركة في حل جميع القضايا وإعطاء تكليف لرؤساء المدن والمراكز للتعاون التام مع الحزب، على أن يتم عقد لقاء دوري بمقر ديوان عام المحافظة للوقوف على آخر المستجدات.

وتم توقيع البروتوكول خلال لقاء الدكتور نور أبو حتة، الأمين العام للمحافظة، باللواء عصام الدين البديوي، محافظ المنيا، لبحث العديد من الملفات ومناقشة المشاكل التي تواجه المواطنين وكيفية وضع حلول لها.

وقال "أبو حتة" في بيان اليوم الثلاثاء، إن الحزب قدَّم للمحافظ خلال اللقاء دراسة مبدئية لمشروع قانون النقل النهري في المنيا، ومشروع نقل البضائع في النقل النهري، حيث وجد المقترح تأييد المحافظ وإعلانه تبني المشروع وعقد لقاءات مقبلة لوضع التصورات النهائية الخاصة به.

وأضاف الأمين العام، أن الحزب قدم للمحافظ مجموعة من أبرز المشاكل المزمنة التي تواجه المواطن، مرفقةً بتصورات أعدها مجموعة من الخبراء لكيفية حل تلك الأمور، مؤكدًا أن المسئولية أصبحت مشتركة بين جميع فئات الشعب ولم تعد تتوقف على الأجهزة التنفيذية، وهو مايقوم به الحزب في الوقت الراهن من تنظيم العديد من القوافل الطبية والغذائية والقوافل التعليمية.

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