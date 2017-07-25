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الأردن: لا صفقات في حادث السفارة الإسرائيلية.. ولا مساومة على القدس

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مصراوي Masrawy

الأردن: لا صفقات في حادث السفارة الإسرائيلية.. ولا مساومة على القدس

05:25 م الثلاثاء 25 يوليو 2017

الأردن: لا صفقات في حادث السفارة الإسرائيلية.. ولا مساومة على القدس

وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني أيمن الصفدي

عمان – (أ ش أ):

أكد وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، أنه لا وجود لصفقات أو مفاوضات في حادث السفارة الإسرائيلية بعمان، مشددا على التزام الأردن بالقانون الدولي في قراره بالسماح لحارس أمن السفارة بمغادرة المملكة.
وقال الصفدي، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الثلاثاء بمقر رئاسة الوزراء الأردنية بعمان، إن الأردن لا يقايض في دماء أبنائه، وهناك حقوق لأسر الضحايا وحقوق جزائية لا يمكن وضعها على صفقة، منوها بأن حادث السفارة هو قضية جرمية يتم التعامل معها عبر القانون والمحددات القانونية.
وأضاف أن ملف القضية الآن لدى المدعي العام الأردني، وأن المملكة تهدف لمتابعة القضية عبر الأطر القانونية المتاحة.. مؤكدا التزام الأردن باتخاذ كل الإجراءات من أجل الوصول الى محاكمة عادلة.
وأكد وزير الخارجية الأردني أنه تم أخذ إفادة حارس أمن السفارة، وأن الأردن تمسك بعدم مغادرته المملكة إلى حين أخذ إفادته.

وأوضح الصفدي أنه كان من الضروري العمل بترو ودقة في ظل الظروف التي حدثت فيها القضية.
وأشار إلى أن ما حدث في عمان يختلف تماما عن الجهود المكثفة التي يقوم الأردن بها بقيادة الملك عبدالله الثاني لحماية المقدسات بالقدس.

وأكد أنه لا مساومة على القدس، فالقدس فوق السياسة، وهي قضية أردنية فلسطينة عربية إسلامية.

ونوه الصفدي بأن جهود الملك عبدالله الثاني ما زالت متواصلة لإعادة الهدوء إلى القدس، وبما لا يحدث أي تغيير على الوضع القائم فيها أو اتخاذ أي إجراءات أحادية.. مشيرا إلى أن الأردن تعامل في ملف القدس والأحداث الأخيرة بتنسيق مستمر مع الجانب الفلسطيني.

هذا المحتوى من

Asha

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مصراوي Masrawy

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