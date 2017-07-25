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بايرن ميونخ يتغلب على تشيلسي بثلاثية في الكأس الدولية للأبطال

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بايرن ميونخ يتغلب على تشيلسي بثلاثية في الكأس الدولية للأبطال بايرن ميونخ يتغلب على تشيلسي بثلاثية في الكأس الدولية للأبطال

التحرير

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تغلب نادي بايرن ميونخ الألماني بقيادة مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي، على نظيره تشيلسي الإنجليزي بقيادة مديره الفني الإيطالي أنطونيو كونتي، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، التي أقيمت اليوم الثلاثاء على الملعب الوطني بسنغافورة، ضمن مباريات الكأس الدولية للأبطال.

وأحرز ثلاثية العملاق البفاري، البرازيلي رافينا هدف في الدقيقة السادسة، فيما أحرز الدولي الألماني توماس مولر هدفين في الدقيقتين (12 - 27)، فيما أحرز هدفي البلوز ماركو ألونسو في الدقيقة 45، وميشي باتشواي في الدقيقة 85.

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يشار إلى أن بايرن ميونخ خسر أولى مبارياته في البطولة، أمام أرسنال بركلات الترجيح (3 - 2)، بعد انتهاء الوقت الأصلي بهدف لكل منهما، كما خسر في المباراة الثانية أمام إي سي ميلان برباعية نظيفة.

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التحرير

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