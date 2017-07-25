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محافظ بورسعيد يتغيب عن افتتاح ملتقى تشغيل الشباب (صور)

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مصراوي Masrawy

محافظ بورسعيد يتغيب عن افتتاح ملتقى تشغيل الشباب (صور)

05:11 م الثلاثاء 25 يوليو 2017

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بورسعيد - طارق الرفاعي:

تغيب محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان، اليوم الثلاثاء، عن افتتاح ملتقى تشغيل الشباب المقام بالتعاون مع وزارة القوى العاملة في إحدى قاعات المناسبات بحي المناخ، والذي يستهدف توفير 7 آلاف و340 فرصة عمل للشباب.

توافد مئات الشباب على الملتقى للتقديم بالشركات الراغبين في الالتحاق بها، ضمن 54 شركة ومؤسسة تعمل في مجالات النسيج والملابس الجاهزة والفنادق والسياحة والصناعات الغذائية وصناعة الأدوية، وذلك برواتب تبدأ من ألف جنيه إلى 5 آلاف جنيه، حسب الخبرة والمؤهل.

ويوفر الملتقي 200 فرصة للتدريب بكبرى الشركات العاملة في مجال الحاويات ومواسير البترول والمياه والصرف الصحي.

من جانبه، قال المهندس أيمن إسماعيل مدير مديرية القوي العاملة في بورسعيد إن الملتقى بدأ من الساعة 11 صباحًا ويستمر إلى التاسعة مساءً، ويتضمن إلى جانب توفير وظائف وفرص للتدريب فرص أخرى لتمويل المشروعات.

وشدد مدير المديرية، في تصريح لـ"مصراوي"، على ضرورة حضور الشباب الملتقى وبحوزتهم أكثر من سيرة ذاتية وأوراق للتقديم في فرص العمل المتاحة.

في سياق متصل، قال مصدر مطلع بديوان عام محافظة بورسعيد إن المحافظ تغيب عن الملتقى لارتباطه بحضور مجلس جامعة بورسعيد، إلى جانب جولته التفقدية بمدينة بورفؤاد، مؤكدًا أنه سيتفقد الملتقى خلال الساعات المقبلة.​

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مصراوي Masrawy

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