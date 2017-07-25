الحكومة تطور «صيدوناى» الشرقية بتكلفة 8 مليون جنيه

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افتتحت ميرفت حطبة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق والدكتور محمود خطاب رئيس مجلس إدارة شركة بي تك والعضو المنتدب اليوم الثلاثاء، فرع صيدناوى بمدينة فاقوس التابعة لمحافظة الشرقية بتكلفة استثمارية 8 مليون جنيه وذلك في حضور حمدي أحمد رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدي لشركة صيدناوي، ولفيف من قيادات الشركتين، ويأتى ذلك إستكمالاً لبروتكول التعاون بين شركات التجاره الداخلية التابعة لقطاع الاعمال وشركة بي تك للتجاره والتوزيع.

وأكدت حطبة، أن هذا الافتتاح يأتى فى إطار التعاون المثمر بين الشركة القابضة للسياحة، و شركات التجارة الداخلية التابعة للقابضة، والقطاع الخاص بهدف الاستغلال الأمثل لأصول الشركات، بما يؤدى إلى تعظيم العوائد على الشركات و مشاركتها فى تنمية اقتصاد الدولة.

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وقال حمدي أحمد، رئيس مجلس ادارة شركة صيدناوى، إن هذا الفرع يعد الثاني في محافظة الشرقية الذى تم تطويره بالشراكة مع شركة "بي تك" بعد فرع الزقايق، وتصل مساحة الفرع الجديد 1200 متر مربع، و يقع في شارع السيد حسين، أمام المطافي، بمدينة فاقوس بمحافظة الشرقية، ويوفر 20 فرصة عمل لشباب المدينة.

وأكد محمود خطاب، العضو المنتدب لشركة "بي تك" أن الشراكة مع قطاع الأعمال العام ترجع لعام 2015، حيث تم توقيع بروتوكول تعاون ومشاركة مع شركات التجارة الداخلية التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق بهدف تطوير فروعها في 8 محافظات هي: "الجيزة، الاسكندرية، الشرقية، الدقهلية، الغربية، أسيوط، المنوفية، والمنيا"، باستثمارات تفوق 130 مليون جنيه، وإجمالي مساحة مشاركة مع شركات قطاع الأعمال العام وصلت إلى 16.360 ألف متر مربع، ويتضمن البرتوكول التعاون علي مهمة تطوير الفروع و تدريب نحو 600 موظف سنويًا بواقع خمسون موظف شهريًا.