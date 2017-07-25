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أهالي دراو يقطعون طريق «القاهرة – أسوان» الزراعي

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أهالي دراو يقطعون طريق «القاهرة – أسوان» الزراعي أهالي دراو يقطعون طريق «القاهرة – أسوان» الزراعي

التحرير

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قطع العشرات من أهالى مدينة دراو وقرية الجعافرة التابعة لها، وسط محافظة أسوان، الطريق الزراعى "القاهرة - أسوان" أمام مدينة دراو، احتجاجا على تنفيذ المشروع الذى أعلنت عنه محافظة أسوان بإلقاء مياه الصرف الصحى الناتجة عن مصرف بلانة فى مياه النيل، عقب معالجتها وفقا لنظام المعالجة الثلاثية.

وقال شعبان الناظر من أهالى قرية الجعافرة، لـ"التحرير" اليوم الثلاثاء، إن أهالى دراو وقرية الجعافرة تحديدا في حالة غضب منذ البدء فى تنفيذ المشروع، والذى سيحول سموم الصرف الصرف الصحى داخل النيل، رغم ما تم الإعلان عنه بمعالجة المياه الناتجة عن مصرف السيل.

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وأضاف ربيع بغدادى من أهالى دراو أنه أمام إصرار الأجهزة المعنية بالمحافظة على تنفيذ مشروع المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الصحى الناتجة من مصرف بلانة وإعادة تصريفها داخل النيل.

وتوجه مأمور مركز شرطة دراو ورئيس المباحث إلى موقع تجمهر الأهالى فى محاولة لإثنائهم عن موقفهم، وتسيير الحركة المرورية بطريق " – أسوان" حرصا على مصالح المواطنين. 

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التحرير

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