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السيسي: التاريخ هيعرفكم الجيش عمل إيه للبلد (فيديو)

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السيسي: التاريخ هيعرفكم الجيش عمل إيه للبلد (فيديو) السيسي: التاريخ هيعرفكم الجيش عمل إيه للبلد (فيديو)

التحرير

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قال الرئيس عبد الفتاح ، إن تثبيت الدولة المصرية هو الهدف لمدة 4 سنوات، موضحا أنه خلال الـ 50 سنة الماضية تراجعت قدرة كافة مؤسسات الدولة.

وأضاف الرئيس، خلال كلمته بمؤتمر الشباب الوطني، المنعقد اليوم الثلاثاء، بمكتبة الإسكندرية، "في 2011 كنا ممكن نشوف في أكتر من اللي بيحصل  في الدول التانية، بس ربنا أراد إنقاذنا، مش بس الجيش اللي أنقذنا، فيه ناس قعدت وأنقذت البلد ومنعت أن الـ 90 مليون يقاتلوا بعض".

واستكمل:"ربنا أراد أن يكون فيه جيش بالمستوى ده في مصر، وهيجي يوم من الأيام التاريخ هيعرف إيه اللي الجيش عمله للدولة، الجيش بيعمل حاجات كتير مش معروفة مش بيقاتل بس".

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يشارك في المؤتمر 1300 شاب من محافظات غرب الدلتا، وشباب تقدموا بطلبات للحضور عبر الموقع الإلكتروني، بالإضافة إلى شباب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة عن نفس المنطقة، كما يحضر المؤتمر عدد من الوزراء ورؤساء الجامعات وممثلي المجلس القومي للمرأة ومجلس حقوق الإنسان.

 

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التحرير

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