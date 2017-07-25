السيسي يطالب الإعلام: «خوفوا الناس من إسقاط الدولة»

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن استراتيجية مصر الحالية تعمل على معالجة كل أسباب هدم الدولة، مطالبًا وسائل الإعلام بتشكيل فوبيا الخوف لدى المصريين من إسقاط الدولة.

وأضاف السيسي، خلال كلمته بمؤتمر الشباب الوطني المنعقد اليوم الثلاثاء، بمكتبه الإسكندرية: "لازم نعترف أن ربنا أراد أننا نكون موجودين ونشوف تجارب حية قدام عنينا، يكون ليها تأثير علينا وده اللي بيحصل في دول محيطة بنا، ربنا أراد أنها تكون تنبيه لينا".

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يشارك في المؤتمر 1300 شاب من محافظات غرب الدلتا، وشباب تقدموا بطلبات للحضور عبر الموقع الإلكتروني، بالإضافة إلى شباب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة عن نفس المنطقة، كما يحضر المؤتمر عدد من الوزراء ورؤساء الجامعات وممثلي المجلس القومي للمرأة ومجلس حقوق الإنسان.