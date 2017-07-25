القاهرة تضم 8900 مليونير.. فكم يبلغ عدد المليونيرات فى مصر؟

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

احتلت «مصر» المرتبة الثانية فى قائمة الدول الأفريقية التي تضم الأغنياء والمليونيرات بـ 18 ألفاً و100 مليونير و 950 مالتى مليونير، وذلك وفقًا لتقرير "ثروة العالم الجديد" الصادر عن بنك "أفراسيا".

وتصدرت جنوب أفريقيا المرتبة الأولى باحتوائها على 40 ألفاً و400 مليونير و2130 مالتى مليونير، في حين احتلت كل من جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا ذيل القائمة بضمّهlا كلاً على حدة، حوالي 600 مليونير و 30 مالتى مليونير .

وتراجع عدد المليونيرات فى مصر بنسبة 18% خلال الفترة من عام 2006 إلى عام 2016 ، ومن المتوقع أن يستقر عددهم حتى حلول عام 2026.. وفقا للتقرير.

وتضم القاهرة 8900 مليونير منهم 480 شخص يصنفوا كـ"مالتي مليونير"، كما جاءت مدينة الإسكندرية بالمرتبة 13 بالقائمة إذ تضم 110 مالتي مليونير و1800 مليونيرا.. بحسب التقرير.

شاهد أيضا

ويقصد بالمليونير الشخص الذى يمتلك صافي أصول مليون دولار أو أكثر، بينما يقصد بالمالتي مليونير، الأشخاص الذي تبلغ قيمة صافي الأصول بحوزته 10 ملايين دولار أو أكثر.

وتوقع التقرير، أن تصبح أديس أبابا عاصمة دولة إثيوبيا التي اشتهرت بالمجاعات في الثمانينات من بين أكثر المدن التي يرتفع فيها عدد أصحاب الملايين، وذلك بحلول سنة 2026، علاوة على ذلك، ستشهد العاصمة الإثيوبية ارتفاعاً بنسبة 110% في عدد المواطنين الذين يمتلكون على الأقل مليون دولار في حساباتهم الشخصية.

وكشف التقرير أن مواطني جزر الموريس هم أغنى الأفراد في إفريقيا ببلوغ متوسط ثروتهم 25 ألف و700 دولار أمريكي للشخص الواحد، بينما تذيل مواطنو زمبابوي الترتيب بحوالي 200 دولار أمريكي للشخص الواحد، وحلت مصر في المركز الخامس بـ4 آلاف دولار.