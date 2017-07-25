«المترو»: لا علاقة لنا بأكشاك الفتوى.. والأزهر يدافع عن نفسه

التحرير

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قال أحمد عبد الهادى المتحدث الرسمي للشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، إن المسئول عن أكشاك الفتوى داخل محطات المترو، هو الأزهر الشريف وليس شركة المترو، لافتا إلى أن دور الشركة يقتصر على توفير أماكن الأكشاك فقط، بناء على طلب الأزهر الشريف، والذى تقدم بطلب لوزارة النقل وإدارة المترو للتواصل مع الجمهور لتبليغ رسالة الإسلام السمحة.

وأكد المتحدث باسم المترو فى تصريح خاص لـ"التحرير" أن الهجوم على شركة المترو بخصوص أكشاك الفتوى غير مبرر وغير منطقى، واستطرد "إحنا بره القصة دى خالص.. والأزهر يدافع عن نفسه" وكل دورنا فى الموضوع أننا وافقنا على استضافة علماء ومشايخ الأزهر داخل المحطات لتعليم الناس أمور دينهم ودنياهم وتجديد الخطاب الدينى والتوعية بمخاطر الفكر المتطرف والحد من الإرهاب الذى انتشر مؤخرا بين أوساط بعض الشباب.

وأضاف عبد الهادى أن شركة المترو لم تتلق أى تعليمات من وزير النقل بخصوص إزالة تلك الأكشاك، وأن أكشاك الفتوى تعمل بانتظام ولن يتم إزالتها إلا إذا وردت لنا تعليمات من وزارة النقل بالتنسيق مع الأزهر الشريف، لافتا إلى أنه بعد الأعمال الإرهابية الأخيرة كان لزاما على الأزهر أن يتحرك بين الناس لتوعيتهم وحثهم على التمسك بالإسلام الوسطى، لذلك جاءت فكرة إنشاء أكشاك الفتوى بمحطات مترو الأنفاق بموافقة كل الجهات الأمنية عليها.

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وأثارت فكرة أكشاك الفتوى بمترو الأنفاق جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي ما بين مؤيد ومعارض.