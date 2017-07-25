السيسي لوسائل الإعلام: لابد من تشكيل "فوبيا ضد إفشال الدولة"

كتبت- عايدة رضوان:

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن استراتيجية الدولة المصرية تعمل على معالجة كل الأسباب التي تسعى لإفشال الدولة، مطالبًا الإعلام بتشكيل ما وصفه بـ" فوبيا ضد إفشال الدولة".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمة بجلسة "صناعة الدولة الفاشلة" ضمن فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر الوطني الرابع للشباب، المنعقد على مدار يومين، في محافظة الإسكندرية: "إحنا محتاجين نتعامل مع استراتيجية إفشال إسقاط الدولة بإلحاح، ونعمل على ترويج الخوف من إسقاط الدولة.

وتابع السيسي: "المسؤولون عندهم فوبيا من إسقاط الدولة، إحنا ربنا أراد إننا نكون موجودين في عصر نشوف فيه تجارب حية أدامنا، عشان تكون تنبيه وجرس لشعب مصر، وأنا واثق إن الشعب عنده فهم ووعي بهذا الأمر".

وانطلقت، أمس الاثنين، فعاليات المؤتمر الرابع الدوري للشباب بمحافظة الإسكندرية، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي وبمشاركة ١٣٠٠ من شباب ٥ محافظات بالقاعة الكبرى بمكتبة الإسكندرية، ويستمر حتى الثلاثاء 25 يوليو، بحضور عدد كبير من أعضاء الحكومة على رأسهم المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء.

يُذكر أن المؤتمر الوطني للشباب تم عقده لأول مرة بمدينة شرم الشيخ، وكان من ضمن توصياته أن يتم عقده بشكلٍ دوري على مدار العام في مختلف المحافطات، وبناءً عليه تم عقد المؤتمر الدوري الثاني يناير الماضي بمحافطة أسوان لمناقشة أبرز قضايا الصعيد، فيما استضافت محافظة الإسماعيلية المؤتمر الدوري الثالث في إطار احتفالات مصر بعيد تحرير سيناء.

ويُعد المؤتمر الوطني للشباب، ملتقى للحوار المباشر بين الدولة المصرية ومؤسساتها المختلفة والشباب، لعرض أبرز القضايا ومناقشتها من خلال رؤية وطنية وتخطيط علمي وحوار بناء.

ويشارك في المؤتمر عددٌ كبيرٌ من الشباب يمثلون كافة شرائح وقطاعات الشباب المصري من شباب الجامعات والرياضيين والمثقفين والإعلاميين وشباب الأحزاب.