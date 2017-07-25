مصراوي Masrawy

البيئة تبحث مواجهة مشكلات حرق قش الأرز في كفر الشيخ 04:57 م الثلاثاء 25 يوليو 2017

حرق قش

كتبت- مادي غيث:نظم الفرع الإقليمي لوزارة البيئة في محافظة طنطا، اجتماعًا تحضيريًا للاستعداد لمواجهة "نوبات تلوث الهواء الحادة" نتيجة حرق قش الأرز بمحافظة كفر الشيخ.وتناول الاجتماع الآثار الصحية والبيئية للحرق المكشوف لقش الأرز، وكيفية الاستفادة منه بإعادة تدويره بعمل كومات سمادية وأعلاف حيوانية غير تقليدية.وأكد المشاركون في الاجتماع على دور وزارة البيئة في دعم صغار المزارعين من خلال مشروع المزارع الصغير، وذلك عن طريق تقديم مواد دعم بالمجان مثل "اليوريا والمشمع ومادة EM1 لعمل الكومات السمادية"، بالإضافة إلى التعرف على كيفية زراعة عيش الغراب على بالات قش الأرز.واستعرض الاجتماع دور الوزارة في دعم المتعهدين ممن لديهم القدرة في جمع المخلفات الزراعية من المزارعين سواء من خلال دعمهم بالآلات والمعدات أو ماديا أيضا بقيمة ٥٠ جنيها لكل طن يتم تجميعه شريطة تحقيق المستهدف جمعة من القش.ولفت البيان الصادر عن الاجتماع إلى أنه تم التنويه عن وجود "فرّامات" يمكن استخدامها على رؤوس الحقول لتعظيم الاستفادة من عمليات التدوير بالنسبة لصغار المزارعين، والاشتراطات اللازمة لفتح أى موقع لتجميع قش الأرز.كما تم تناول دور الوزارة فى ملاحقة المخالفين ممن يقومون بالحرق المكشوف للقش وذلك من خلال تشكيل غرف عمليات ولجان ليلية لمتابعة حرائق قش الأرز، وذلك حرصا على سلامة البيئة وصحة المواطنين .وتضمن الاجتماع أيضا التعرف على أهم المشاكل والعقبات التى واجهت المزارعين خلال الموسم الماضى وذلك لتجنب حدوثها خلال الموسم الحالى، وتم توزيع مجموعة من الكتب والكتيبات كدليل تدوير المتبقيات الزراعية، بالإضافة إلى عدد من البوسترات عن كيفية عمل كومات سمادية وأعلاف حيوانية غير تقليدية .عقد الاجتماع بحضور المهندس محمد أبو غنيمة السكرتير العام بمحافظة كفر الشيخ والسيد الدكتور عبدالعليم الشافعى رئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعى بوزارة الزراعة والدكتور عصام الدين عامر رئيس الإدارة المركزية لخطط العمل البيئى ومسئول بروتوكولات ومعدات وتدوير قش الأرز بوزارة البيئة والدكتورة أميمة صوان رئيس وحدة تدوير المخلفات الزراعية بوزارة البيئة والمهندس أيمن شتا رئيس الإدارة المركزية لفرع وسط الدلتا بطنطا والسيد المهندس عبدالرافع عبدالعظيم وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ.وشارك مسئولو الإرشاد الزراعي والجمعيات الزراعية ورؤساء مجالس المدن والوحدات المحلية ونقابة الفلاحين وكبار المزارعين بكفر الشيخ.

إعلان

الأخبار المتعلقة

"البيئة" تعقد دورة تدريبية استعدادا لظاهرة نوبات تلوث الهواء الحادة

"الزراعة": 4 ملايين فدان مزروعة بالمحاصيل الصيفية

البيئة: انتهاء تطوير 3 محميات أواخر العام الجاري

البيئة : نتابع إزالة تلوث ميناء الأسكندرية بالسولار

إعلان

إعلان