ما هي الكيانات المُدرجة على قائمة الإرهاب الثانية للدول المقاطعة لقطر؟

مصراوي Masrawy

كتبت- رنا أسامة:

أعلنت المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين ومصر، مساء الأثنين، إضافة 9 كيانات و9 أفراد جُدد لقائمة الإرهاب بعد نحو 50 يوما من قطع العلاقات مع قطر بعد اتهامها بالتدخل في شؤونهم الداخلية ودعم الإرهاب وهو ما تنفيه الدوحة.

وبحسب بيان مشترك للدول الأربع، جاء ذلك استمرارًا منهم في محاربة الإرهاب، وتجفيف مصادر تمويله، ومكافحة الفكر المتطرف وأدوات نشره وترويجه، والعمل المشترك للقضاء عليه، وتحصين المجتمعات منه.

وكانت الدول الأربع اتفقت على تصنيف 59 فردًا و12 كيانًا في قوائم الإرهاب المحظورة لديها، 9 يونيو الماضي، ضمّت أسماء 26 مصريًا وبينهم قيادات إخوانية هاربة من أحكام في مصر، بينهم يوسف القرضاوي وطارق الزمر ووجدي غنيم وعاصم عبد الماجد، و5 شخصيات ليبية منها علي محمد الصلابي وإسماعيل الصلابي وأمير الجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة عبدالحكيم بلحاح.

وفيما يلي أبزر المعلومات عن الكيانات المُضاف أسماؤهم على قوائمة الإرهاب المحظورة لدى الدول الأربع، بحسب تقارير صحفية خليجية.

مؤسسة البلاغ الخيرية - (اليمن):

اعتبارا من 2014، كانت مؤسسة البلاغ الخيرية في حضرموت في اليمن، تحت قيادة أحمد علي برعود منذ عام 2014. وكان برعود أيضًا مديرًا لمؤسسة الرحمة الخيرية الداعمة للقاعدة في شبه الجزيرة العربية، والتي أدرجت على لائحة العقوبات التابعة للحكومة الأمريكية في ديسمبر 2016. وفي عام 2014، تولت مؤسسة عيد الخيرية التابعة لقطر رعاية فعالية تابعة لمؤسسة البلاغ الخيرية في محافظة حضرموت، بحسب ما ورد في تقارير إعلامية.

جمعية الإحسان الخيرية - (اليمن):

يرأس عبدالله اليزيدي جمعية الإحسان الخيرية اليمنية، والتي تستضيف فعاليات مع مؤسسة الرحمة الخيرية الداعمة للقاعدة في شبه الجزيرة العربية.

وفي يونيو 2017، تعاونت الجمعية مع مؤسسة قطر الخيرية لتنفيذ مشاريع في اليمن، وذلك بناءً على تقارير صادرة عن الجمعية الخيرية اليمنية.

واعتبارًا من يوليو 2017، حددت جمعية الإحسان الخيرية المؤسسات القطرية: راف ومؤسسة عيد الخيرية وقطر الخيرية كـ "شركاء لها في التنمية" على موقعها الإلكتروني الرسمي.

ويتم الإشراف على مبادرات مؤسسة قطر الخيرية في اليمن من قِبل نصر قائد، الزعيم الذي يعمل كمدير لعمليات مؤسسة قطر الخيرية في اليمن منذ منتصف عام 2015.

مؤسسة الرحمة الخيرية - (اليمن):

أُدرِجت مؤسسة الرحمة الخيرية في محافظة حضرموت على لوائح العقوبات الصادرة عن الحكومة الأمريكية في ديسمبر 2016، لعملها كواجهة للقاعدة في شبه الجزيرة العربية. واستنادًا إلى حكومة الولايات المتحدة الأميركية والتقارير الإعلامية.

ومنذ يونيو 2017، عملت مؤسسة الرحمة الخيرية كشريك مع جمعية الإحسان الخيرية، لتنفيذ مشاريع في اليمن بدعم من عدد من المؤسسات الخيرية القطرية ومنها مؤسسة راف ومؤسسة عيد الخيرية وقطر الخيرية.

مجلس شورى ثوار بنغازي- (ليبيا):

تم تشكيل مجلس شورى ثوار بنغازي في المنطقة الشرقية في ليبيا في عام 2014، كائتلاف من الميليشيات الإرهابية التي تضمنت جماعة أنصارشريعة بنغازي والمدرجة على لائحة العقوبات الصادرة عن الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وكذلك كتيبة سرايا راف الله السحاتي.

ويعتبر إسماعيل محمد الصلابي، وهو من المدعومين الأساسيين ماليًا وعسكريًا من قبل دولة قطر خلال الثورة الليبية وقائد سرايا الدفاع عن بنغازي، أحد القيادين في مجلس شورى ثوار بنغازي.

في عام 2015 وحتى مطلع عام 2016 قام مجلس شورى ثوار بنغازي بالقتال جنبا إلى جنب مع فرع داعش في ليبيا، وذلك وفقًا للأمم المتحدة وتصريحات من قبل قيادة مجلس شورى بنغازي.

وكان محمد علي الزهاوي قائد تنظيم أنصار الشريعة وشخصية قيادية في مجلس شورى ثوار بنغازي حتى وفاته في يناير لعام 2015، كما يُعد محمد سعيد الإدريسي من كبار قياديي مجلس شورى ثوار بنغازي الذي أُدين في الأردن في عام 2007 لقيامه بتنسيق سلسلة من الهجمات الإرهابية التي باءت بالفشل على مطار عمّان الدولي وأهداف مدنية أخرى.

مركز السرايا للإعلام -(ليبيا):

يعتبر مركز السرايا للإعلام الجناح الإعلامي لمجلس شورى ثوار بنغازي. ويقوم مجلس شورى ثوار بنغازي باستخدام مركز السرايا للإعلام للإعلان عن عمليات الجماعات التابعة للمجلس والترويج لأجندته المتطرّفة.

وأوقف موقعا تويتر وفيسبوك للتواصل الاجتماعي حسابات مركز السرايا للإعلام.

وكالة بشرى الإخبارية- (ليبيا):

تعتبر وكالة بشرى الإخبارية الجهة الإعلامية الرسمية لسرايا الدفاع عن بنغازي في ليبيا، وهي ميليشيا إرهابية مدرجة من قبل الدول الداعية لمكافحة الإرهاب في يونيو2017.

ونشرت وكالة بشرى الإخبارية البيان التأسيسي لسرايا الدفاع عن بنغازي التي أعلنت فيه عن قيادي سرايا الدفاع عن بنغازي إسماعيل محمد الصلابي، المُتلقي الرئيسي للدعم المالي والعسكري من قبل حكومة قطر في ليبيا.

وفي يوليو 2016 استخدمت سرايا الدفاع عن بنغازي وكالة بشرى الإخبارية للإعلان عن مسؤوليتها عن الهجوم على مروحية عسكرية خارج بنغازي، والذي أسفر عن مقتل أفراد من القوات الفرنسية، كما قامت بإصدار تهديدات ضد فرنسا وذلك لتدخلها في الشأن الليبي.

وفي مارس 2017، قامت قناة الجزيرة بتغطية المؤتمر الصحافي لسرايا الدفاع عن بنغازي إلى جانب وكالة بشرى الإخبارية.

كتيبة راف الله السحاتي -(ليبيا):

تعتبر كتيبة راف الله السحاتي ميليشيا إرهابية وهي عضو بمجلس شورى ثوار بنغازي. وقائد الكتيبة السابق إسماعيل محمد الصلابي - قيادي في سرايا الدفاع عن بنغازي والمُتلقي الرئيس للدعم القطري في ليبيا.

وكان محمد علي الزهاوي المتوفى زعيم فرع القاعدة المسمى تنظيم أنصار الشريعة في بنغازي، كما كان قائداً لكتيبة راف الله السحاتي.

قنـــاة نبــأ- (ليبيا):

تعتبر قناة نبأ منصة إعلامية ليبية يسيطر عليها عبد الحكيم بلحاج، القائد السابق للمجموعة الإسلامية لمقاتلي ليبيا التابعة للقاعدة، والذي أُدرِج على لائحة العقوبات الصادرة من قبل الدول الأربع في يونيو الماضي.

وخلال الثورة الليبية في 2011، قاد عبدالحكيم بلحاج كتيبة ثوار طرابلس وهي ميليشيا مسلحة مدربة من قبل القوات الخاصة القطرية في غرب ليبيا.

ويستخدم بلحاج ومعاونيه قناة نبأ لترويج أيدلوجية وأجندة الإرهاب في ليبيا. وتقوم قناة نبأ بنشر بيانات تدعم من خلالها الميليشيات الإرهابية ومن ضمنها سرايا الدفاع عن بنغازي ومجلس شورى ثوار بنغازي. كما تقوم قناة نبأ بتأييد هجمات وأنشطة تقوم بها الميليشيات الإرهابية في ليبيا. كما قامت أيضًا ببث تقارير عمليات مسلحة من إنتاج مركز السرايا للإعلام، والذي يعتبر الجناح الإعلامي لمجلس شورى ثوار بنغازي.

وعمل أحد مؤسسي قناة نبأ سابقا كمنتج في قناة الجزيرة في دولة قطر، كما تلقى مراسلي قناة نبأ تدريبهم من مركز قناة الجزيرة للتدريب والتطوير الإعلامي في الدوحة.

مؤسسة التناصح للدعوة والثقافة والإعلام - (ليبيا):

استخدم القائد الديني لسرايا الدفاع عن بنغازي، صديق عبد الرحمن الغرياني، مؤسسة التناصح للدعوة والثقافة والإعلام في ليبيا لتأييد الهجمات وبث رسائل للميليشيات الإرهابية في ليبيا، بحسب بيانات منشورة من قبل مؤسسة التناصح وأيضا حسب تقارير إعلامية.

وفي عام 2014 حظرت بريطانيا صديق عبدالرحمن وذلك لاستخدامه مؤسسة التناصح للدعوة والثقافة والإعلام في دعم جماعات فجر ليبيا للاستيلاء على طرابلس، بحسب تقارير إعلامية.

ويدير سهيل الغرياني ابن صادق الغرياني مؤسسة تناصح. والمسؤول الرسمي لمؤسسة التناصح هو عبدالباسط غويلة الذي كان مساعدًا لسلمان عبيدي مرتكب جريمة الهجوم الإرهابي في ميدان مدينة مانشستر في مايو الماضي، وفقًا لتقارير الإعلامية.ش