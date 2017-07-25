ضبط سيارة تلقي مخلفات الصرف الصحي بمجرى مائي في المنيا (صور)

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المنيا- ريمون الراوي:

أعلنت إدارة مرور المنيا، ضبط سيارة مخالفة قامت بإلقاء مخلفات صرف صحي داخل مجرى مائي "ترعة المنشاوي" بمركز ومدينة ملوي والمخصص لري الأراضي الزراعية، بما يخالف قرار المحافظ بمنع إلقاء أي مخلفات على جانب الطريق أو داخل أي مجرى مائي.

وقال العقيد محمد رشاد مدير إدارة مرور المنيا، إنه تم التحفظ على السيارة المخالفة، تطبيقًا للقانون بحيث لا يتسلم المخالف سيارته إلا بعد سداد الغرامة المالية الموقعة عليه وصدور قرار النيابة العامة والذي يقضى بتسلمه السيارة.

وقرر عصام البديوي، محافظ المنيا، فرض غرامة قدرها 15 ألف جنيهًا تورد لصالح حساب الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة، على أي سيارة أو وسيلة نقل من أي نوع تلقي المخلفات الصلبة أو السائلة أو الغازية من العقارات أو المحال أو المنشآت التجارية والصناعية والسياحية ومن عمليات الصرف، وغيرها بجوانب الطرق، وفي مجاري المياه على كامل أطوالها ومسطحاتها.

