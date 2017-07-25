المنيا الجديدة بدون مياه لأكثر من 15 ساعة.. ومصدر: جاري إصلاح العطل

المنيا ــ ريمون الراوي:

فوجئ سكان مدينة المنيا الجديدة بمحافظة المنيا، بانقطاع مياه الشرب عن المدينة بكافة أحيائها، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، دون سابق إنذار أو تبرير.

وقال عدد من سكان المدينة إن ضعف تيار المياه بدأ منذ الواحدة فجر اليوم، ثم تحول لانقطاع تام قبل السادسة صباحًا، لتحرم كافة أحياء المدينة من مياه الشرب دون سبب معلن أو مدي زمني.

ووضع جهاز مدينة المنيا الجديدة تنويهًا على صفحته الرسمية بموقع التواصل "فيس بوك"، بعد 12 من ظهر اليوم، أي بعد مرور قرابة عشر ساعات على ضعف ثم انقطاع المياه، وأكد جهاز المدينة من خلال بيانه أن انقطاع المياه تم بسبب عطل مفاجئ بشبكة المياه، وأن المياه ستعود في الثانية ظهرًا، وهو ما لم يحدث حتى تجاوزت الساعة الرابعة من عصر اليوم.

وأشار البيان، إلى تسيير عربات مياه نظيفة لسد حاجة الأهالي، بينما أكد مواطنون أهم لم يروا هذه العربات أو يشعروا بمرورها، وتندر أشرف مرزوق من مواطني المدينة، متسائلًا هل كانت تسير هذه العربات تحت الأرض.

وقال إسلام حسن، من سكان المدينة، إن تنويه الجهاز على صفحته الرسمية، بعد أكثر من 10 ساعات من انقطاع المياه، وخلال هذه الفترة كرر الاتصال برقم طوارئ المياه التابع للجهاز فلم يتلقي ردًا، وحاول الاتصال بخط عمليات الجهاز فلم يتلقي ردًا.

أما هاني فاروق ومايكل وديع، من السكان، فقالا إنهما أجريا اتصالات هاتفية بأرقام جهاز مدينة المنيا الجديدة، منذ التاسعة صباحًا، وكان موظف يجيبهم بأن المياه ستعود خلال ساعة، لافتين إلى أن تصديقهم للرد غير الدقيق من جانب الموظف تسبب في تعطيل وشل حياتهم.

من ناحيته، أشار موظف بجهاز مدينة المنيا الجديدة، رفض ذكر اسمه، إلى أن انقطاع المياه بسبب عطل طارئ في مأخذ مياه محطة مياه المدينة، وأنه جاري العمل على إصلاحه، وبرر الموظف تأخر عودة تيار المياه حتى عن الموعد الذي حدده الجهاز في بيانه، بأن العاملين على صيانة العطل حددوا هذا الموعد، إلا أن عملية الإصلاح استلزمت مزيدًا من الوقت وهذا أمر وارد في الأعطال الكبيرة.