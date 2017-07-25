"العدل" تصدر قرارًا بتشكيل إدارة التفتيش الفني بقضايا الدولة

مصراوي Masrawy

كتب- عمرو علي:

أعلن المستشار محمد عبد اللطيف، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة والأمين العام، أن وزير العدل أصدر القرار رقم 6055 لسنة 2017 بتشكيل إدارة التفتيش الفني بهيئة قضايا الدولة للعام القضائي 2017/2018، بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئة برئاسة المستشار حسين عبده خليل رئيس هيئة قضايا الدولة.

وكشف المستشار محمد عبد اللطيف أن القرار نص على تعيين المستشار محمد محمد بكر، نائب رئيس الهيئة، رئيساً للتفتيش الفني بالهيئة كما شمل القرار تعيين 75 آخرين.