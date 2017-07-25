بعد عام ونصف من الإعلان.. الأزهر يعقد مؤتمرًا دوليًا عن القدس في سبتمبر

كتب- محمود مصطفى:

قرر الأزهر الشريف، عقد مؤتمر عالمي عن القدس نهاية شهر سبتمبر المقبل، بسبب الانتهاكات ضد المسجد الأقصى.

وعقدت هيئة كبار العلماء اجتماعا عاجلا اليوم الثلاثاء، لبحث الانتهاكات الصهيونية ضد المسجد الأقصى.

وأكد الأزهر، في بيان له أن المؤتمر سيبحث قرارات مهمة بشأن القضية الفلسطينية، وسيتواصل مع المؤسسات والهيئات ذات الشأن.

وأصدر المشاركون بالاجتماع من كبار العلماء بيانًا وصف الإجراءات التي أقدمت عليها سلطات الاحتلال الصهيوني في الحرم القدسيِّ بأنها "باطلةٌ شرعًا وقانونًا، ولا تستندُ إلى أيِّ مبدأ إنسانيٍّ أو حضاريٍّ".

وشدد البيان مجددا على أن "القدسَ الشَّريف والمسجد الأقصى الذي بارك الله حوله كما ورد في القرآن الكريم هو أولى القبلتين وثالث الحرمين ومسرى رسول الإسلام والمسلمين صلى الله عليه وسلم، وأحد المساجد التي لا تشدُّ الرِّحالُ إلَّا إليها".

وكانت هيئة كبار العلماء، قد أعلنت في شهر نوفمبر عام 2015، عقد مؤتمرا عالميا عن القدس في فبراير عام 2016، إلا أنه لم يُعقد حتى الآن.

وقال الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر في تصريحات لـ"مصراوي"، إن المشيخة لم تتمكن من عقد مؤتمر القدس في الميعاد المحدد له، بسبب ارتباطات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب داخليا وخارجيا.