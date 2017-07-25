5 فنانين لم يخجلوا من مهن آبائهم.. أحدهم: «مفيش شغل يتقال عليه عيب»

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"الفقر مش عيب" و"من فات قديمه تاه"، وغيرهما من الشعارات التي يتمسك بها كثير من الفنانين بعد حصولهم على الشهرة والنجومية وتحقيق ثروة طائلة، رغم أن بعضهم نشأ في حياة صعبة لأسرة متوسطة الحال، ومع ذلك تفاخر الكثيرون منهم بمهنة آبائهم، لأن "الشغل مش عيب"، ويستعرض موقع "التحرير - لايف" مجموعة من الفنانين، الذين أثاروا إعجاب الجمهور بعد الكشف عن عمل آبائهم..

1- بيومي فؤاد

أثناء حلوله ضيفًا قبل أيام قليلة ببرنامج "آخر النهار" مع الإعلامي خيري رمضان، كشف الفنان الشهير بيومي فؤاد عن مهنة والده، موضحًا أنه عمل في عدة مجالات، من بينها عامل معمار وبائع لبن وعامل في قهوة، إلى أن تم تعيينه في كلية الفنون الجميلة، ووصل إلى منصب المسؤول عن طبع الامتحانات بالكلية، وقال بيومي بفخر: "مفيش شغلانة شفتها في فيلم عربي قديم، أبويا مشتغلهاش".



2- محمد فراج

كشف الفنان محمد فراج في الأسبوع الماضي أثناء حلوله صيفًا ببرنامج "آخر النهار" مع الإعلامي خيري رمضان، عن نشأته في بيئة شعبية في حارة بحي مصر القديمة لأب يعمل سمكري سيارات له 6 أبناء، "فراج" الأكبر فيهم، وتوفي منهم ثلاثة في الصغر، وأوضح فراج، أن والده حرص على تربيتهم بطريقة مميزة، موضحًا أنه يعتز ويفتخر جدًا بوالده سيد إبراهيم.



3- سليمان عيد

الفنان الكوميدي سليمان عيد حكى عن نشأته وطفولته في مارس من العام الماضي، أثناء حلوله ضيفًا ببرنامج "معكم" مع الإعلامية "منى الشاذلي" عبر فضائية CBC، وكشف أنه من مواليد إمبابة، وكان والده يعمل عمدة بسوق الجمال، لكنه كان ثريًا ويرفض عمله بموسم الصيف.



4- أشرف عبد الباقي

في كلمة ألقاها لطلاب جامعة عين شمس في مارس من العام الماضي، نفى الفنان أشرف عبد الباقي دخوله الوسط الفني بالواسطة، وقال: "أبويا كان مقاول، ومدخلتش الفن بالواسطة، وأنا لحد دلوقتي بشتغل مقاول وبعمل شغل لأصحابي من غير فلوس"، وأضاف: "اعمل اللي بتحبه والرزق ده بتاع ربنا، في ناس هيحبطوك طول الوقت، لكن اوعى تخلي حد يعمل كده.. مفيش شغل في الدنيا يتقال عليه عيب".

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5- نشوى مصطفى

دائمًا ما تتباهى الفنانة نشوى مصطفى بوالدها الذي انتمى للطبقة الكادحة تحت المتوسطة، فعندما هاجمها البعض عقب نشرها صورة عبر حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك" لشباب يبيعون البطاطا مشيدة بما فعلوه، ردّت على الهجوم: "أبويا الله يرحمه كان من الطبقة الكادحة الطبقة تحت المتوسطة بشوية كتير، أبويا رباني إني أكون راجل، بمعنى إني لما اتخرجت ومالقتش شغل عملت وجبات جاهزة في البيت وبعتها في العتبة للبياعين اللي بيشتغلوا في محلات الملابس".

وموقف آخر تحدثت فيه نشوى مصطفى عن والدها عقب أزمة ارتفاع سعر الدولار، حيث قالت عبر حسابها الشخصي على "فيسبوك": "زمان كان أبويا بيعمل جمعية في الشغل مع صحابه علشان يقبضها أول السنة الدراسية علشان ما يقدرش يدفع مصاريفنا من مرتبه، زمان كنت باقدم شهادة فقر علشان أخد كتب الجامعة ببلاش لأن مرتب أبويا مابيكفيش".