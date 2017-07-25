"3 فتيات وشابان".. وجوه شغلت الرأي العام بمؤتمر الشباب

مصراوي Masrawy

كتبت- نورا ممدوح:

3 فتيات وشابين.. وجوه برزت في المؤتمر الوطني للشباب الذي يُعقد شهريًا بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، منهم من يظهر جالساً بجوار الرئيس فيلفت أنظار الجميع للتساؤل عنه، ومنهم من استطاع جذب الرأي العام له بشكوى تقدم بها بفضح كارثة بيئية.

منظمة المؤتمر

في المؤتمر الوطني الأول للشباب، شغلت نورهان رؤوف، مواقع التواصل الاجتماعي بمجرد ظهورها بجوار الرئيس عبدالفتاح السيسي، المنعقد بمدينة شرم الشيخ، و قالت نورهان وهي عضو اللجنة المنظمة للمؤتمر في تصريحات للتليفزيون المصري قبل افتتاح المؤتمر، "فخورة بتنظيم مصر مؤتمرات دولية ويتولى الشباب المسؤولية فيها من الألف للياء".

وتابعت رؤوف: "شباب مصر على قدر كاف من الوعي وقدرنا ننظم مؤتمراً بهذا الحجم من غير ما يحصل فيه مشاكل وقدرنا كشباب نسيطر على الموضوع ونطلعه بطريقة على قدر من الرقي".

فتاة العربة

ظهرت منى السيد التي لقبت بـ"فتاة العربة" بجوار الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال انطلاق الجلسة الافتتاحية للحوار الشهري الأول للشباب، وهي الفتاة التي اشتهرت من خلال صورها على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي تجر عربة مليئة بالكراتين، واستقبلها الرئيس السيسي بقصر الاتحادية تقديرًا لكفاحها من أجل أسرتها.

ومنح الرئيس عبد الفتاح السيسي "سيدة العربة"، والتي ظهرت في إحدى الصور أثناء جرها لعربة محملة بعبوات وكراتين، جائزة الإبداع السنوي للشباب بشكل استثنائي تكريما لها على كفاحها؛ وذلك خلال جلسة الحوار الشهري للشباب.

الشاب الأسواني

"هتكلم إن شاء الله اتفصل من شغلي.. واعملوا اللي أنتو عايزينه فيا"، بهذه الكلمات لفت الشاب الأسواني علاء مصطفي أنظار الحضور وأبرزهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال إحدى جلسات مؤتمر الشباب الشهري بأسوان، والتي أثار بها قضية اختلاط مياه الصرف الصحي بمياه الشرب بأسوان.

وانتقد مصطفى، مسئولي المحليات بمحافظة أسوان، موضحًا أنهم قرروا تنظيف المحافظة وتجميلها عند علمهم فقط بقدوم الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلاً " مصرف كيما كله بينزل في الميه اللي بنشربها، وتيجي لجنة تمد المواسير جوه الميه عشان تجميل المحافظة قبل ما الريس يجي، وعشان الريس ما يشمش ريحة الميه اللي بنشربها".

وقال الرئيس خلال الجلسة الختامية، إن الحديث عن تناول المصريين لمياه شرب ملوثة بمياه الصرف الصحي أمر غير حقيقي، مضيفاً " مثل تلك الأحاديث توحي بأن الحكومة لا تعمل على خير وجه.

وعلق الشاب الأسواني على حديث الرئيس، مشيرًا إلى أن المسئولين لا يزورون المناطق المهملة، ما دفع الرئيس للرد مازحًا "انت لسة مصمم يا علاء".

طالبة الثانوية

ظهرت مريم فتح الباب، من الطلبة الأوائل على الثانوية العامة، بجوار الرئيس عبدالفتاح السيسي، في افتتاح فعاليات الدورة الرابعة من مؤتمر الشباب، المنعقد بقاعة المؤتمرات الكبرى بمكتبة الإسكندرية.

واشتهرت مريم على مواقع التواصل الاجتماعي، بـ"متحدية الظروف" والتي تغلبت على ظروف والدها المعيشية والذي يعمل كـ"حارس عقار"، وحازت على ثناء الجميع وارسال الهدايا لها.

"متجول الدلتا بساق واحدة"

ياسين الزغبي، الذي ظهر جالساً بالصفوف الأولى بجوار الرئيس عبدالفتاح السيسي في مؤتمر الشباب حيث عرض فيلم تسجيلي له متجولًا في محافظات الدلتا، لجمع أسئلة المواطنين متحديًا ذاته بساق واحدة في إيصال صوت كل صاحب شكوى تمهيدًا لعرضها على الرئيس

ورحب به الرئيس وشكره على مجهوده الذي ظهر جليًا خلال فيلم تسجيلي عن رحلته في محافظات الدلتا، واعدًا إياه بتلبية كل مطلب وشكوى.

الزغبي، حصل على الثانوية العام هذا العام، ويبلغ من العمر 18 عام، فقد ساقه اليسرى عندما كان يبلغ 12 عاما، أثناء وجوده في شرم الشيخ حيث اصطدم بقارب أثناء السباحة، أقدم على تركيب ساق صناعية خلال رحلة علاج بالخارج، بعد أشهر من الحادث، و دخل في تحدي ركوب الدراجات، بعد أن تمكن من التدريب على موازنة الخطوات، كان سفره لمدينة "العين السخنة" بالدراجة، أول رحلة قام بها بقدمه الصناعية.