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استقالة وزير الموارد الاسترالي بعد الكشف عن حمله جنسية مزدوجة

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مصراوي Masrawy

استقالة وزير الموارد الاسترالي بعد الكشف عن حمله جنسية مزدوجة

04:10 م الثلاثاء 25 يوليو 2017

استقالة وزير الموارد الاسترالي بعد الكشف عن حمله جنسية مزدوجة

استقالة وزير استرالي بعد الكشف عن حمله جنسية مزدوج

ملبورن - (د ب أ):

استقال وزير الموارد الاسترالي، اليوم الثلاثاء، بعدما كُشف عن أنه يحمل جنسية مزدوجة، أسترالية-إيطالية.
وقال مات كانافان للصحفيين في بريسبان: "لم يكن لدي أدنى شك، حتى الاسبوع الماضي، في أنني من الممكن أن أكون مواطنا إيطاليا".

وكانت الايطالية أبلغت كانافان، المولود في مدينة جولد كوست بولاية كوينزلاند، أمس الاثنين، إنه مواطن إيطالي.
وكانت والدة كانافان، المولودة في أستراليا أيضا ولكن حصلت على الجنسية الإيطالية من خلال والديها، سجلت الوزير والسيناتور "كإيطالي مقيم في الخارج"، وهو الامر الذي كلفه منصبه، بدون قصد.

ويشار إلى أنه بموجب الدستور الأسترالي، فإن المواطن الذي يحمل جنسية بلدين أو أكثر يكون غير مؤهل للترشح للبرلمان.
وقال كانافان: "في الوقت الذي علمت فيه أن والدتي أصبحت مواطنة إيطالية، لم أكن أعلم بأنني شخصيا قد أصبحت مواطنا إيطاليا، كما أنني لم أطلب أن أكون مواطنا إيطاليا"، مضيفا أنه لن يستقيل من مجلس الشيوخ على الفور.

من ناحية أخرى، قال المحامي العام، جورج برانديس، إن وجهة النظر الاولية للحكومة الاسترالية هي أن كانافان لم ينتهك الدستور، لان التسجيل تم الحصول عليه بدون علم كانافان أو موافقته.
ويشار إلى أن 28% من بين المواطنين في أستراليا، قد وُلدوا في الخارج، بحسب تعداد العام الماضي.

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