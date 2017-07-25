تباين مؤشرات البورصة ورأسمالها يربح 900 مليون جنيه

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تباينت مؤشرات البورصة المصرية فى ختام تعاملات جلسة يوم الثلاثاء، وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 900 مليون جنيه.

ومالت تعاملات المصريين نحو البيع بصافي بيعي 37.81 مليون جنيه، بينما مالت تعاملات العرب والأجانب نحو الشراء بصافي مشتريا ت 38.29 الف جنيه و 37.77 مليون جنيه.

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وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" لأنشط ثلاثين شركة مقيدة بنسبة 0.09 % ليصل إلى مستوى 13740.72 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 70" للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.76 % ليصل إلى مستوى 702.82 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.46 % ليصل إلى مستوى 1601.73 نقطة.

