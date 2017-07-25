أخبار عاجلة

محمود طاهر في ندوة الشيخ زايد: لائحة النظام الأساسي مطابقة للقانون (صور) -
محمود طاهر: لا توجد بنود في اللائحة غرضها إقصاء أبناء النادي الأهلي -
مساء dmc - قرار جمهوري بمعاملة أمير الكويت كالمصريين .. بخصوص تملك بعض قطع الأرض -
كلاسيكو الأرض - البدري: التتويج بالدوري والكأس جاء بعد جهد كبير من اللاعبين -
أوباما يوجه رسالة لضحايا هجوم الدهس في برشلونة: سنقف بجواركم -
من هو المهاجر المغربي المشتبه به في تنفيذ هجوم برشلونة؟ -
الانتهاء من تحصين 64 ألف رأس ماشية بدمياط (صور) -
وزير النقل: تعديل مواعيد القطارات بعد عيد الأضحى -
محمد شاكر: نعمل على استبدال الطاقة الشمسية بالكهربائية -
«مميش» يشارك في حفل تخرج الأكاديمية البحرية ببورسعيد (صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

مصرع 4 وإصابة 3 في حادث تصادم بالأقصر

Google+ Print
مصرع 4 وإصابة 3 في حادث تصادم بالأقصر مصرع 4 وإصابة 3 في حادث تصادم بالأقصر

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

لقي 4 أشخاص مصرعهم، وأصيب 3 آخرين، اليوم الثلاثاء، إثر حادث تصادم بين سيارتين بالأقصر.

كان مرفق الإسعاف بالأقصر، تلقى بلاغًا من الأهالي بوقوع حادث تصادم بين سيارتين على الطريق الصحراوي بمنطقة الرواجح التابعة لمدينة القرنة، وعلى الفور انتقلت عدة سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين والوفيات إلى مستشفى الأقصر المركزي.

شاهد أيضا

وأشار مصدر طبي داخل مستشفى القرنة المركزي، إلى مصرع 4 أشخاص، وإصابة 3، وتم إيداع الجثث في ثلاجة الموتى، وجاري تحويل المصابين إلى مستشفى الأقصر الدولي لسوء حالتهم.

تم تحرير محضر بالواقعة، وجاري إخطار النيابة العامة لتولي التحقيقات. 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
محمود طاهر في ندوة الشيخ زايد: لائحة النظام الأساسي مطابقة للقانون (صور)

محمود طاهر في ندوة الشيخ زايد: لائحة النظام الأساسي مطابقة للقانون (صور)

محمود طاهر: لا توجد بنود في اللائحة غرضها إقصاء أبناء النادي الأهلي

محمود طاهر: لا توجد بنود في اللائحة غرضها إقصاء أبناء النادي الأهلي

وزير النقل: تعديل مواعيد القطارات بعد عيد الأضحى

وزير النقل: تعديل مواعيد القطارات بعد عيد الأضحى

محمد شاكر: نعمل على استبدال الطاقة الشمسية بالكهربائية

محمد شاكر: نعمل على استبدال الطاقة الشمسية بالكهربائية