مصرع 4 وإصابة 3 في حادث تصادم بالأقصر

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لقي 4 أشخاص مصرعهم، وأصيب 3 آخرين، اليوم الثلاثاء، إثر حادث تصادم بين سيارتين بالأقصر.

كان مرفق الإسعاف بالأقصر، تلقى بلاغًا من الأهالي بوقوع حادث تصادم بين سيارتين على الطريق الصحراوي بمنطقة الرواجح التابعة لمدينة القرنة، وعلى الفور انتقلت عدة سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين والوفيات إلى مستشفى الأقصر المركزي.

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وأشار مصدر طبي داخل مستشفى القرنة المركزي، إلى مصرع 4 أشخاص، وإصابة 3، وتم إيداع الجثث في ثلاجة الموتى، وجاري تحويل المصابين إلى مستشفى الأقصر الدولي لسوء حالتهم.

تم تحرير محضر بالواقعة، وجاري إخطار النيابة العامة لتولي التحقيقات.