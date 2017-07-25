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المركزي يرفع سعر الدولار خلال التعاملات المسائية

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المركزي يرفع سعر الدولار خلال التعاملات المسائية المركزي يرفع سعر الدولار خلال التعاملات المسائية

التحرير

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ارتفع في البنك المركزي المصري خلال التعاملات المسائية اليوم -الثلاثاء-، بواقع قرشين مسجلا نحو 17.83 جنيها للشراء، فى مقابل 17.81 جنيها خلال تعاملات أمس الإثنين.

وقال البنك إنه تم رفع سعر بيع الدولار أيضًا بواقع قرش واحد فقط مسجلا 17.95 جنيها، فى مقابل 17.94 جنيها خلال تعاملات أمس.

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وارتفعت العملة الخضراء خلال تعاملات اليوم فى عدد من البنوك، حيث ارتفع سعر الدولار فى كلاً من بنك عودة ومصرف أبوظبي الإسلامي مسجلاً 17.98 جنيها للبيع، و17.88 جنيها للشراء، وارتفع سعر الدولار فى البنك المصري لتنمية الصادرات مسجلاً 17.95 جنيها للبيع، و17.85 جنيها للشراء.

كما ارتفع سعر الدولار فى بنك القاهرة مسجلا 17.95 جنيها للبيع، و17.85 جنيها للشراء، فيما سجل سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري 17.90 جنيها للبيع، و17.80 جنيها للشراء، وسجل سعر الدولار فى بنك نحو 17.92 جنيها للبيع، و17.82 جنيها للشراء.

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التحرير

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