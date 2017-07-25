المركزي يرفع سعر الدولار خلال التعاملات المسائية

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ارتفع سعر الدولار في البنك المركزي المصري خلال التعاملات المسائية اليوم -الثلاثاء-، بواقع قرشين مسجلا نحو 17.83 جنيها للشراء، فى مقابل 17.81 جنيها خلال تعاملات أمس الإثنين.

وقال البنك إنه تم رفع سعر بيع الدولار أيضًا بواقع قرش واحد فقط مسجلا 17.95 جنيها، فى مقابل 17.94 جنيها خلال تعاملات أمس.

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وارتفعت أسعار العملة الخضراء خلال تعاملات اليوم فى عدد من البنوك، حيث ارتفع سعر الدولار فى كلاً من بنك عودة ومصرف أبوظبي الإسلامي مسجلاً 17.98 جنيها للبيع، و17.88 جنيها للشراء، وارتفع سعر الدولار فى البنك المصري لتنمية الصادرات مسجلاً 17.95 جنيها للبيع، و17.85 جنيها للشراء.

كما ارتفع سعر الدولار فى بنك القاهرة مسجلا 17.95 جنيها للبيع، و17.85 جنيها للشراء، فيما سجل سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري 17.90 جنيها للبيع، و17.80 جنيها للشراء، وسجل سعر الدولار فى بنك مصر نحو 17.92 جنيها للبيع، و17.82 جنيها للشراء.