السيسي: مش كل حاجة بنعملها بنقولها للناس

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وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشكر والتحية للإعلامية دينا يحيى، عند إنهائها الجلسة الثانية لليوم الثاني لمؤتمر الشباب الوطني الرابع، قائلا: "أنا بشكرك.. أنتِ أدرتي الجلسة بحسم شديد جدًا".

قال السيسي، في ختام الجلسة المنعقدة، اليوم الثلاثاء، بمكتبة الإسكندرية: "في حاجات كتير بنعملها ومش بنتكلم فيها مش لازم نقول كل حاجة بنعملها للناس في العلن".

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يشارك في المؤتمر 1300 شاب من محافظات غرب الدلتا، وشباب تقدموا بطلبات للحضور عبر الموقع الإلكتروني، بالإضافة إلى شباب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة عن نفس المنطقة، كما يحضر المؤتمر عدد من الوزراء ورؤساء الجامعات وممثلي المجلس القومي للمرأة ومجلس حقوق الإنسان.