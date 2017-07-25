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القابضة للسياحة: 7 مليون جنيه حصيلة المشاركة مع القطاع الخاص

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القابضة للسياحة: 7 مليون جنيه حصيلة المشاركة مع القطاع الخاص القابضة للسياحة: 7 مليون جنيه حصيلة المشاركة مع القطاع الخاص

التحرير

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قالت ميرفت حطبة رئيس مجلس إدارة  الشركة القابضة للسياحة والفنادق، إن إجمالي عدد فروع شركات التجارة الداخلية التى سيتم تطويرها بنظام المشاركة مع القطاع الخاص خلال الستة أشهر الأولى من العام المالى 2017-2018 يبلغ 26 فرع بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والشرقية والغربية وكفر الشيخ والقليوبية والبحر الأحمر ودمياط وأسوان وسوهاج والمنيا.

وأضافت حطبة خلال افتتاح فرع "صيدناوى" فاقوس بعد تطويره بنظام الشراكة مع القطاع الخاص اليوم الثلاثاء، أن الفروع بمساحة إجمالية 30.96 الف متر مربع، مؤكدة أن تكلفة التطوير ورفع كفاءة الفروع بلغت 86.8 مليون جنيه، مشيرة إلى أن إجمالى العائد من عقود المشاركة حوالي 7 مليون جنيه سنويا.

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وأشارت حطبة إلى أنه تم تطوير فرع "صيدناوى" الشرقية بنظام الشراكة مع أحد شركات القطاع الخاص العاملة فى تجارة الأجهزة الكهربائية على مساحة 1600 متر مربع، بلغت تكلفة التطوير نحو 8 مليون جنيه شاملة الحماية المدنية والاعمال الهندسية و الديكور، بعائد مشاركة سنوية 720 الف جنيه و زيادة 10% سنويا.

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التحرير

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