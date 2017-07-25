السيسي: أنا مستعجل جدا على المشروع القومي للمعلومات (فيديو)

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قال أكرم عبد الباسط، وكيل هيئة الرقابة الإدارية، إنه تم البدء في وضع المشروع القومي لمنظومة المعلومات المتكاملة للدولة المصرية، مؤكدًا على أن تكوين قاعدة بيانات للأسرة المصرية يعد نواة للمشروع.

جاء ذلك خلال كلمته بمؤتمر الشباب الوطني، اليوم الثلاثاء، بمكتبة الإسكندرية.

وعلق الرئيس عبد الفتاح السيسي: "الدولة مستعدة لأي تكلفة لإتمام المشروع القومي لمنظومة المعلومات، هيبة مصر ستكون حاضرة إذا تم إنجاز المشروع القومي للمعلومات".

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ووجه السيسي حديثه لوكيل الرقابة الإدارية: "أنا مستعجل جدا غصب عني المشروع ده مهم وهيساعدنا كتير، هتخلصوا أمتى؟"، فرد وكيل الهيئة: "خلال سنة ونص"، فرد الرئيس: "لا كتير أنا مستعجل جدا"، فقال عبد الباسط: "خلاص خلال سنة يا فندم مش هنقدر قبل كده ".