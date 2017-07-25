لجان البرلمان تقطع إجازتها لمناقشة ملفات «الإرهاب والاستثمار»

التحرير

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يقطع عدد من لجان البرلمان النوعية إجازتها الفاصلة بين دوري الانعقاد الثاني، الذي انتهي والثالث المرتقب، لتعود بأجندة أعمال رصدتها «التحرير»، تحمل موضوعات تهم المواطن وتشريعات لردع الإرهاب وتشجيع الاستثمار، وذلك بعد موافقة رئيس البرلمان، الدكتور علي عبد العال، على حالات الانعقاد الاستثنائي دون بدلات للنواب علي ذلك.

الإدارة المحلية

وحددت لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان أولوياتها على رأس أجندة أعمال اجتماعات مرتقبة خلال أيام، وأعلنت اللجنة عن عدة ملفات، قالت إنها وثيقة الصلة بالمواطنين وقضاياهم، وستقوم بمناقشات جادة وفعالة حولها فى أثناء اجتماعات فترة الإجازة البرلمانية، وهى: ملف الأحوزة العمرانية ومخلفات البناء من أجل الوصول إلى حل تشريعى لهذه الأزمة، خاصة فى ظل ارتفاع أعداد المبانى المخالفة، ومن المقرر أن تشارك فى هذه الاجتماعات لجنة الإسكان، إجراءات إنشاء شركة قابضة تتولى ملف النظافة من خلال إنشاء فروع لها فى المحافظات، خاصة بعد موافقة رئاسة الوزراء ووزارة التنمية المحلية على إنشاء هذه الشركة.

وتواصل اللجنة المحلية مناقشة قانون تنظيم ساحات وأماكن انتظار السيارات والمقدم من النائب ممدوح مقلد بالتزامن مع مناقشة القانون المقدم من النائب محمد الحسينى، والذى تم تحويله إلى اللجنة فى الأسبوع الأخير لدور الانعقاد الثانى والخاص بتنظيم ساحات المواقف وغيرها، تنظيم عدد من الزيارات الميدانية إلى المحافظات من أجل التعرف على مشاكلها، على أن تبدأ بمحافظة الوادى الجديد، ويعقبها العديد من الزيارات إلى محافظات الصعيد.

الخطة والموازنة

وقررت لجنة الخطة والموازنة قطع إجازتها وعقد عدة اجتماعات في شكل ورش استماع لتقييم موازنة البرامج والأداء، لمتابعة تنفيذ عدد من الوزارات الموازنة في شكلها الجديد على 7 وزارات ومدى نجاحها على أرض الواقع، وكان مجلس النواب قد أقر قبل انتهاء الانعقاد الثانى له موازنة العام المالى الجديد 2017 - 2018 بواقع إجمالى مصروفات تتعدى التريليون.

الدستورية والتشريعية

وعلي صعيد اللجنة التشريعية والدستورية، أعلن رئيسها المستشار بهاء الدين أبو شقة، أن اللجنة ستجتمع على أواخر الأسبوع الجاري، وذلك للبدء فى مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، موضحًا أن اللجنة لن تكتفى بإجراء تعديلات، إنما إصدار قانون جديد.

وقال أبو شقة، الإجراءات الجنائية هو الدستور الثانى الذى ينظم إجراءات التقاضى، ويضمن حقوق المتهمين فى الحصول على ضمانات العدالة تحقيقًا لما ورد بالدستور، وفى نفس الوقت يضمن إجراءات تقاضى سريعة لا تعرقل تحقيق العدالة فى ظل تفاقم العمليات الإرهابية.

وشدد على أن الفترة القادمة ستشهد أيضًا مناقشة قانون المحاماة بدعوة نقيب المحامين سامح عاشور، ورؤساء النقابات الفرعية حتى يتحقق للمحامى الضمانات الكافية خلال عمله، مؤكدا أن اللجنة تهدف لتحسين منظومة التقاضي في مصر ومعالجة كل السلبيات التى تواجهها.

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الاقتصادية

كما تدخل اللجنة الاقتصادية اجتماعات عاجلة يرجح لها أوائل الأسبوع المقبل، لمناقشة مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، والاستماع إلى كل الملاحظات والآراء من النواب لضمان حسن تفعيل وتنفيذ مواد قانون الاستثمار سالف الذكر.

كما تستهدف المناقشات عدم وجود تداخل أو تعارض بين الوزارات المعنية بهذا القانون والمختصة بإعداد الخريطة الاستثمارية والحوافز الاستثمارية، وكذلك عدم تعارض مواد اللائحة مع مواد القوانين القائمة فى تنفيذ أحكام مواد قانون الاستثمار المحالة إلى اللائحة التنفيذية.

يشار إلى أن علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، وافق على عقد اللجان النوعية اجتماعات خلال الإجازة البرلمانية، وذلك بواقع اجتماعين كل شهر، دون الحصول على بدلات، ترشيدًا للنفقات في المجلس.

جاء ذلك بعد مطالبة عدد من اللجان بالعمل خلال الإجازة البرلمانية، على رأسها لجنة الشئون التشريعية والدستورية، ولجنة الإسكان، والإدارة المحلية، والتعليم، حيث ترى اللجان المقدمة للطلبات أنها في حاجة للعمل خلال الإجازة لمتابعة ملفات خاصة بها، وتهم المواطنين، وهو ما وافق عليه رئيس المجلس.

وكان الأمين العام للمجلس المستشار أحمد سعد الدين، قد علق حول ما أثير حول عقد جلسات للجان النوعية أثناء فترة الإجازة البرلمانية، بأن الأصل هو عدم عقد أية جلسات للجان فيما بين أدوار الانعقاد، حسبما تقضي بذلك المادة (52) من اللائحة الداخلية للمجلس، وهو ما يتفق مع الحكمة من العطلة البرلمانية في وجوب حصول النواب على فترة راحة حتى يستعيدوا نشاطهم في بداية دور الانعقاد.

وأضاف سعد الدين: "استثناءً من ذلك، فقد أجازت الفقرة الأخيرة من المادة (52) المشار إليها عقد جلسات اللجان، إذا رأى رئيس المجلس محلًا لذلك، أو طلبت الحكومة ذلك، وهو أمر لا يكون إلا في الأحوال الطارئة والضرورية لدراسة موضوع محدد ولمدة محددة وليس طوال الإجازة كما أثير".