«المحافظين»: رغيف العيش خط أحمر

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قال خالد الشافعى، الخبير الاقتصادي، وأمين العاصمة بحزب المحافظين، إن اتجاه الحكومة الحالي لخفض الدعم عن رغيف الخبز بمثابة اللعب بالنار وعليها التراجع فورًا عن هذا القرار، لأن رغيف الخبز بالنسبة للغلابة بمثابة خط أحمر، موضحًا أنه «قرارً عبثي، ويؤكد أن الحكومة تعمل في جزر منعزلة عن معدومي ومحدودي الدخل».

وأضاف الشافعي، اليوم، الثلاثاء، أن تكلفة رغيف الخبز تقدر بنحو 20 قرشًا، وليست 60 قرشًا، وعلى الدولة «كبح جماح من يأكل ويتاجر بأقوات الشعب من التجار المتلاعبين، والذين يجنون أموالًا طائلة لا حصر لها تقدر بملايين الملايين، فإذا حاصرتهم الحكومة فإنها لن تتجه إلى الفقير، وتنظر إلى الرغيف الذى يأخذه وكفى إصلاحات اقتصادية على حساب محدودي الدخل».

وأوضح أن مقترح الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بمنح الفرد 4 أرغفة مدعمة بدلا من 5 يوميًا هو اقتراح خاطئ وغير مناسب لوقته، خاصة أن معظم الإصلاحات الاقتصادية هي ضرورية وحتمية، إلا أنها أثرت بشكل كبير على محدودي الدخل، وهو قرار غير مدروس لم يخضع للحوار المجتمعي.

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وأوضح أن مقترح وزير التموين بالتحرش برغيف الخبز ستكون آثاره السلبية موجعة، خاصة أن ارتفاع الأسعار للكثير من السلع الغذائية من النشويات جعل الخبز هو السند الرئيسي للمواطنين، الذين يستهلكون معظم الخبز المحدد لهم، كما أنه سيدفع بعض المخابز إلى تهريب الدقيق من خلال ممارسات غير قانونية لتعويض خسائرها، وكان يستوجب أن تتم دراسة المقترح ليس من خلال إدارة تابعة لوزارة لكونها الخصم والحكم، موضحًا أن هناك شركاء لوزارة التموين لا بد من الاستئناس برأيهم حتى لا يتم صدور القرار والتراجع فيه.

وكان قد كشف تقرير رسمى أعدته الإدارة العامة للدراسات وبحوث التكاليف، بوزارة التموين والتجارة الداخلية عن تراوح معدلات استهلاك الخبز المدعم بين 2.5 إلى 3.8 رغيف يوميًا لكل مواطن من واقع البيانات الرقمية الصادرة عن شركات تشغيل الكروت الذكية، التي يستخدمها 81 مليون مواطن في صرف حصتهم من الخبز المدعم.

وأكدت نتائج التقرير اعتماد المستفيدين من الدعم على نظام فارق النقاط المقدر بـ10 قروش عن كل رغيف لا يتم استهلاكه، وهو ما دفع الوزارة إلى اقتراح مضاعفة قيمة نقاط الخبز 100%، لتصبح 20 قرشًا عن كل رغيف لا يتم استهلاكه في مقابل تحديد نصيب كل فرد من الخبز المدعم بـ4 أرغفة/ يوم وفقًا لأعلى معدلات الاستهلاك اليومية، بإجمالى 120 رغيفًا/ شهر، تبلغ قيمتها بنظام النقاط الجديد 24 جنيهًا في مقابل 150 رغيفًا في الشهر، تبلغ قيمتها بنظام النقاط الحالي 15 جنيهًا.