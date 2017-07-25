«سنتين وماشفتش تحسن».. 8 معلومات عن «لؤي» الذي أثار دهشة الرئيس

التحرير

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ردَّ الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء الإثنين، على سؤال مواطن يُدعى «لؤي» من محافظة الشرقية، قال فيه: «وعدتنا بتحسن الأوضاع خلال عامين، لكننا لم نرَ أي تحسن.. لماذا؟»؛ فردَّ الرئيس بدعابة: «يعني ما شوفتش حاجة خالص.. سنتين وماشوفتش تحسن.. طيب يا لؤي ماشي.. يعني معقول؟».

ويرصد «التحرير» 10 معلومات عن المواطن، الذي قال عنه الرئيس: «كل شيء وضح أمام الرأي العام الآن.. إلا لؤي»..

1. اسمه بالكامل «لؤي محمد عبد الله حسن»، 30 عامًا، من مواليد مدينة كفر صقر بمحافظة الشرقية.

2. تلقى تعليمه بالمملكة العربية السعودية.

3. والدته متوفية، ويعمل حاليًا طبيب نساء وتوليد بمستشفى «الأحرار» المركزي بمدينة الزقازيق.

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4. مُشجع أهلاوي متعصب.

5. كسر «قُلة» على باب مستشفى كفر صقر المركزي، منذ عامين، بعد الموافقة على قرار نقله منه.

6. شارك لمدة سنتين في مبادرة «الشرقية خالية من فيروس سي».

7. انضم لفريق عمل جمعية «من أجل مصر».

8. حضر المؤتمر الوطني الرابع للشباب، المُقام حاليًا بمدينة الإسكندرية.