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«سنتين وماشفتش تحسن».. 8 معلومات عن «لؤي» الذي أثار دهشة الرئيس

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«سنتين وماشفتش تحسن».. 8 معلومات عن «لؤي» الذي أثار دهشة الرئيس «سنتين وماشفتش تحسن».. 8 معلومات عن «لؤي» الذي أثار دهشة الرئيس

التحرير

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ردَّ الرئيس عبد الفتاح ، مساء الإثنين، على سؤال مواطن يُدعى «لؤي» من محافظة الشرقية، قال فيه: «وعدتنا بتحسن الأوضاع خلال عامين، لكننا لم نرَ أي تحسن.. لماذا؟»؛ فردَّ الرئيس بدعابة: «يعني ما شوفتش حاجة خالص.. سنتين وماشوفتش تحسن.. طيب يا لؤي ماشي.. يعني معقول؟».

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ويرصد «التحرير» 10 معلومات عن المواطن، الذي قال عنه الرئيس: «كل شيء وضح أمام الرأي العام الآن.. إلا لؤي»..

1. اسمه بالكامل «لؤي محمد عبد الله حسن»، 30 عامًا، من مواليد مدينة كفر صقر بمحافظة الشرقية.

2. تلقى تعليمه بالمملكة العربية .

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3. والدته متوفية، ويعمل حاليًا طبيب نساء وتوليد بمستشفى «الأحرار» المركزي بمدينة الزقازيق.

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4. مُشجع أهلاوي متعصب.

5. كسر «قُلة» على باب مستشفى كفر صقر المركزي، منذ عامين، بعد الموافقة على قرار نقله منه.

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6. شارك لمدة سنتين في مبادرة «الشرقية خالية من فيروس سي».

7. انضم لفريق عمل جمعية «من أجل ».

8. حضر المؤتمر الوطني الرابع للشباب، المُقام حاليًا بمدينة الإسكندرية.

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التحرير

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