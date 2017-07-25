ليفربول يحدد ثمن بيع كوتينيو لبرشلونة

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كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية عن تحديد ليفربول للمبلغ المالي المطلوب لبيع نجم الفريق البرازيلي فيليب كوتينيو، حيث وضع الريدز 89 مليون إسترليني مقابل التفريط في خدمات اللاعب.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن ليفربول رفض عرضًا من برشلونة لشراء كوتينيو مقابل 72 مليون إسترليني الأسبوع الماضي، إلا إن إدارة البرسا تتواجد الأن في إنجلترا من أجل إجراء اجتماع مع وكيل اللاعب ووكيل النادي للتعجيل بالتعاقد مع اللاعب البرازيلي.

ويرغب برشلونة وفقًا لصحيفة «موندو ديبورتيفو» التعاقد مع كويتينو إلى جانب زميله الأخر في المنتخب البرازيلي باولينيو خلال الميركاتو الحالي، لتدعيم خط وسط البرسا تحت قيادة مدربه الجديد إيرنيستو فالفيردي.

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ويذكر أن كوتينيو جدد الموسم الماضي تعاقده مع ليفربول لخمس سنوات، إلا أن برشلونة ترى اللاعب البرازيلي أنسب خليفة للاعب خط الوسط أندريس إنيستا.

وأوضح يورجن كلوب منذ أيام أن الجميع يدرك مدى أهمية كوتينيو لليفربول، مشيرًا إلى أن اللاعب البرازيلي يشعر بالراحة في صفوف الريدز وبتواجده في المدينة، وذلك بعد أن خاض 31 مباراة الموسم الماضي سجل خلالها 13 هدفًا وصنع 7 أخرين.