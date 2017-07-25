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ريال مدريد يتوصل إلى اتفاق مع موناكو لضم مبابي

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ريال مدريد يتوصل إلى اتفاق مع موناكو لضم مبابي ريال مدريد يتوصل إلى اتفاق مع موناكو لضم مبابي

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أشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية إلى توصل ريال مدريد لاتفاق مع موناكو الفرنسي لشراء مهاجم الفريق كيليان مبابي مقابل 180 مليون يورو.

ومن المنتظر خلال الأيام المقبلة، أن يحطم الرقم القياسي الخاص ببوجبا أغلى لاعب في العالم، الذي انتقل إلى مانشستر يونايتد الموسم الماضي قادمًا من صفوف يوفنتس مقابل 105 ملايين يورو.

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وأوضحت الصحيفة الإسبانية، أن مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان أبدى سعادته من ذلك الاتفاق، وذلك في لقائه مع رئيس النادي فلورنتينو بيريز والمدير العام خوسيه أنخيل سانشيز في لوس أنجلوس.

ويأتي ذلك الاتفاق بعد رحيل مهاجم ريال مدريد ألفارو موراتا إلى تشيلسي الأسبوع الماضي مقابل 80 مليون يورو، فاتحًا الباب أمام منافسة مبابي لسيطرة بيل ورونالدو وبنزيما على خط هجوم الريال، وأشارت الصحيفة "الإسبانية" إلى أن مبابي سينتقل إلى ريال مدريد لـ6 سنوات، وسيحصل على 7 ملايين يورو سنويًا.

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التحرير

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