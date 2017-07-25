الجيزة تعلن نتيجة التنسيق الأول لرياض الأطفال

كتبت- ياسمين محمد:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، نتيجة تنسيق المرحلة الأولى لرياض الأطفال للمدارس الرسمية لغات والمتميزة لغات.

وسجلت إدارة بولاق الدكرور أعلى سن للقبول بمرحلة رياض الأطفال بـ5 سنوات و 11 شهرًا، بينما جاءت إدارة منشأة القناطر عادل عبيدو في ختام القائمة بسن 5 سنوات و 6 شهور و 25 يومًا.

وعلى أولياء الأمور الذين تتجاوز أعمار أبنائهم حاجز الـ5 سنوات، التقدم للمرحلتين الثانية والثالثة.

ويتنظر أولياء أمور محافظة القاهرة، إعلان نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق رياض الأطفال، المقرر إعلانها نهاية الشهر الجاري.

ويرجع ارتفاع سن القبول بمرحلة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية والمتميزة، إلى قلة عدد المدارس مقارنة بأعداد الطلاب المتقدمين.

ويمكن لأولياء الأمور التعرف على نتيجة أبنائهم من خلال الرابط التالي: ..اضغط هنا