بدء تنفيذ أعمال رصيف كوبري الملك فاروق بالمنيا (صور)

المنيا - ريمون الراوي:

أعلنت مديرية الطرق والنقل بالمنيا، أنه يجري حاليًا تنفيذ أعمال رصيف أسفل كوبري الملك فاروق (الكوبري العالي) من الناحية الشرقية والناحية الغربية، بطول الكوبري وعرض 8 أمتار، تحت إشراف المديرية وتنفيذ جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

وأوضحت المهندسة ايفيت إسحاق مدير مديرية الطرق بالمنيا، أنه سيتم الاستفادة من المنطقة أسفل الكوبري عقب نقل موقف السيارات إلى كوبري الاخصاص، لتخفيف الزحام وتيسير الحركة المرورية، وسيتم تزويد الرصيف بمقاعد ثابتة، لتصبح متنفسًا لأهالي المنطقة.

وأضافت مدير مديرية الطرق أن الحركة المرورية تعمل بانتظام على الكوبري وأن ماتردد حول وجود حفرة بالكوبري نتيجة لعيوب هندسية ليس صحيحًا، وإنما يرجع إلى قطع جزء لا يتجاوز نصف متر من الإسفلت نتيجة سقوط مادة البيتومين من احد العمال بدون قصد، فتم قطعها وإعادة رصفها مرة أخرى.

ولفتت إلى أنه تم تركيب مسامير في فواصل الكوبري لزيادة الأمان حتى لا يفك منه اللحام على مدار السنين، وخاصة مع ارتفاع درجات الحرارة، نافية أي تأثير سلبي لها على السيارات.