أخبار عاجلة

محمود طاهر في ندوة الشيخ زايد: لائحة النظام الأساسي مطابقة للقانون (صور) -
محمود طاهر: لا توجد بنود في اللائحة غرضها إقصاء أبناء النادي الأهلي -
مساء dmc - قرار جمهوري بمعاملة أمير الكويت كالمصريين .. بخصوص تملك بعض قطع الأرض -
كلاسيكو الأرض - البدري: التتويج بالدوري والكأس جاء بعد جهد كبير من اللاعبين -
أوباما يوجه رسالة لضحايا هجوم الدهس في برشلونة: سنقف بجواركم -
من هو المهاجر المغربي المشتبه به في تنفيذ هجوم برشلونة؟ -
الانتهاء من تحصين 64 ألف رأس ماشية بدمياط (صور) -
وزير النقل: تعديل مواعيد القطارات بعد عيد الأضحى -
محمد شاكر: نعمل على استبدال الطاقة الشمسية بالكهربائية -
«مميش» يشارك في حفل تخرج الأكاديمية البحرية ببورسعيد (صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

بدء تنفيذ أعمال رصيف كوبري الملك فاروق بالمنيا (صور)

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بدء تنفيذ أعمال رصيف كوبري الملك فاروق بالمنيا (صور)

03:38 م الثلاثاء 25 يوليو 2017

  • عرض 3 صورة

    11a67ce673.jpg

  • عرض 3 صورة

    8f79844bab.jpg

  • عرض 3 صورة

    532e0e417c.jpg

إعادة الألبوم

بالصور.. إغلاق محل لجمع القمامة في بورسعيد

الألبوم التالى

بالصور.. إغلاق محل لجمع القمامة في بورسعيد

المنيا - ريمون الراوي:

أعلنت مديرية الطرق والنقل بالمنيا، أنه يجري حاليًا تنفيذ أعمال رصيف أسفل كوبري الملك فاروق (الكوبري العالي) من الناحية الشرقية والناحية الغربية، بطول الكوبري وعرض 8 أمتار، تحت إشراف المديرية وتنفيذ جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

وأوضحت المهندسة ايفيت إسحاق مدير مديرية الطرق بالمنيا، أنه سيتم الاستفادة من المنطقة أسفل الكوبري عقب نقل موقف السيارات إلى كوبري الاخصاص، لتخفيف الزحام وتيسير الحركة المرورية، وسيتم تزويد الرصيف بمقاعد ثابتة، لتصبح متنفسًا لأهالي المنطقة.

وأضافت مدير مديرية الطرق أن الحركة المرورية تعمل بانتظام على الكوبري وأن ماتردد حول وجود حفرة بالكوبري نتيجة لعيوب هندسية ليس صحيحًا، وإنما يرجع إلى قطع جزء لا يتجاوز نصف متر من الإسفلت نتيجة سقوط مادة البيتومين من احد العمال بدون قصد، فتم قطعها وإعادة رصفها مرة أخرى.

ولفتت إلى أنه تم تركيب مسامير في فواصل الكوبري لزيادة الأمان حتى لا يفك منه اللحام على مدار السنين، وخاصة مع ارتفاع درجات الحرارة، نافية أي تأثير سلبي لها على السيارات.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • مصرع شخصين وإصابة 20 بينهم 6 من الشرطة في حادثي سير بالمنيا

    أخبار

  • بالصور.. محافظ كفر الشيخ يفتتح مزلقاني "قبلي وبحري"

    أخبار

  • عودة الحركة بمزلقان الأدبية بالسويس بعد خروج قطار عن مساره (صور)

    أخبار

  • تعليم المنيا: "الإنجليزي والفيزياء والعربي" أكثر المواد في تظلمات

    أخبار

إعلان

a099e7ab8b.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
أوباما يوجه رسالة لضحايا هجوم الدهس في برشلونة: سنقف بجواركم

أوباما يوجه رسالة لضحايا هجوم الدهس في برشلونة: سنقف بجواركم

من هو المهاجر المغربي المشتبه به في تنفيذ هجوم برشلونة؟

من هو المهاجر المغربي المشتبه به في تنفيذ هجوم برشلونة؟

الانتهاء من تحصين 64 ألف رأس ماشية بدمياط (صور)

الانتهاء من تحصين 64 ألف رأس ماشية بدمياط (صور)

التجمع: تشييع جثمان الدكتور رفعت السعيد غدًا بمسجد المقطم

التجمع: تشييع جثمان الدكتور رفعت السعيد غدًا بمسجد المقطم