مصراوي Masrawy

محلل سياسي: مؤتمر الشباب يؤكد إدراك السيسي ووعيه بقضايا الدولة 03:49 م الثلاثاء 25 يوليو 2017

الدكتور مروان يونس

كتبت- مروة شوقي:قال الدكتور مروان يونس، المحلل السياسي، إن تواصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع المواطنين بشكلٍ مباشر من خلال المؤتمر الوطني للشباب، يؤكد إدراكه لحتمية وجود وسيلة اتصال دائمة بينه وبين جموع الشعب.وأشار يونس، في تصريح لـ"مصراوي"، الثلاثاء، إلى أن المؤتمر يشكل فرصةً جيدة للحكومة للتواصل مع المواطنين لطرح رؤيتها في بعض القضايا، علاوةً على إطلاع المواطنين بشفافية على ما يتم في مصر من إجراءات اصلاحية وإدارية.وعن اعتراف الرئيس بغياب الدولة والقانون فيما يخص ملف إزالة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة، والإشارة إلى عدم وصول الدعم لمستحقيه، أوضح المحلل السياسي، أن هناك العديد من الملفات الشائكة التي ترتبط بأوضاع سابقة وهو ما كشف عنه الرئيس خلال حديثه، لافتًا إلى أن الرئيس يبذل الكثير من الجهد لحث السلطة التنفيذية على تحريك المياه الراكدة في الملفات المتأخرة كتجديد الخطاب الديني وملف الشباب.وانطلقت، أمس الاثنين، فعاليات المؤتمر الرابع الدوري للشباب بمحافظة الإسكندرية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وبمشاركة ١٣٠٠ من شباب ٥ محافظات بالقاعة الكبرى بمكتبة الإسكندرية، ويستمر حتى الثلاثاء 25 يوليو، بحضور عدد كبير من أعضاء الحكومة على رأسهم المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء.يُذكر أن المؤتمر الوطني للشباب تم عقده لأول مرة بمدينة شرم الشيخ، وكان من ضمن توصياته أن يتم عقده بشكلٍ دوري على مدار العام في مختلف المحافطات، وبناءً عليه تم عقد المؤتمر الدوري الثاني يناير الماضي بمحافطة أسوان لمناقشة أبرز قضايا الصعيد، فيما استضافت محافظة الإسماعيلية المؤتمر الدوري الثالث في إطار احتفالات مصر بعيد تحرير سيناء.ويُعد المؤتمر الوطني للشباب، ملتقى للحوار المباشر بين الدولة المصرية ومؤسساتها المختلفة والشباب، لعرض أبرز القضايا ومناقشتها من خلال رؤية وطنية وتخطيط علمي وحوار بناء. ويشارك في المؤتمر عددٌ كبيرٌ من الشباب يمثلون كافة شرائح وقطاعات الشباب المصري من شباب الجامعات والرياضيين والمثقفين والإعلاميين وشباب الأحزاب.

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