10 صور ترصد زيارة السيسي لمكتبة الإسكندرية على هامش مؤتمر الشباب

القاهرة - ( مصراوي) :

استهل الرئيس عبد الفتاح السيسي، فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الوطني الدورى الرابع للشباب المنعقد بقاعة المؤتمرات بمكتبة الإسكندرية، بإجراء جولة في مكتبة الإسكندرية، حيث كان في استقباله في بداية الجولة الدكتور مصطفى الفقي مدير المكتبة، وقام بكتابة كلمة فى سجل كبار الزوار.

أشاد خلالها بهذا الصرح الثقافي الذي يقدم العلم والمعرفة ويعكس عراقة الحضارة المصرية القديمة، وأعرب سيادته عن تطلعه لاستمرار الدور الهام الذى تقوم به المكتبة في تقديم العلم والمعرفة للمصريين ولكافة زائريها.

كما تفقد الرئيس قاعة الاضطلاع الرئيسية، وقاعة متحف المخطوطات بالمكتبة واستمع لشرح عما تحتويه من كتب ومخطوطات تراثية نادرة.

وشارك السيسي، في إطار فعاليات المؤتمر الوطني الرابع للشباب في جلسة "الإصلاح الاقتصادي" والتي تحدثت خلالها غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، مستعرضة إجراءات وآليات برامج الحماية الاجتماعية المختلفة التي تتبناها الحكومة في إطار رؤية "مصر 2030"، كما عرض عدد من الشباب، المتطوعين في مبادرات وزارة التضامن الاجتماعي المختلفة، تجربتهم ودور تلك المبادرات في مجالات متعددة منها تقديم الدعم النقدي وتأهيل الشباب ومكافحة الإدمان.

وتحدث في الجلسة كذلك كل من علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية حول جهود الوزارة في تنفيذ إجراءات تطوير منظومة الدعم لضمان وصوله إلى مستحقيه، و أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام مستعرضاً إجراءات إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام، و هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى حول الأسباب والدوافع وراء تبنى برنامج الإصلاح الاقتصادى ونتائجه الإيجابية على المواطنين ومنها زيادة المخصصات في برامج الحماية الاجتماعية، والدكتور عمرو الجارحي وزير المالية حول برنامج الإصلاح الاقتصادي وأثره على موازنة الدولة مقترحاً إطلاق مسمى جديد على البرنامح ليكون برنامج نمو اقتصادي قوي ومستدام.

وقدم الخبير الاقتصادي شريف دلاور، عرضاً حول أهمية العمل على تنمية الاستثمارات التى تساعد على التطور والإبداع التكنولوجى وزيادة القيمة المضافة للمنتجات بما يساهم في تطوير نوعية الصادرات ويحقق فائدة أكبر للدولة.

وأشار الرئيس إلى أن ما تم اتخاذه من إجراءات كان حتمياً للحفاظ على مكانة وقدرات الدولة المصرية، وأكد أن أي تردد في اتخاذ قرار سليم ومدروس يعد بمثابة الخيانة في حق الوطن، وأن أي مسئول يخشى من اتخاذ القرارات الصحيحة هو غير أمين وغير جدير بالمسئولية التي يتحملها.

كما أكد الرئيس أهمية الاستمرار تطوير وإصلاح الشركات والصناعات المصرية وزيادة كفاءة منتجاتها بحيث تكون قادرة على تلبية احتياجات المواطنين وزيادة الصادرات، ووجه التحية للشعب المصري على موقفه من إجراءات الإصلاح الإقتصادي مطالباً إياه بالصبر وتحمل مشاق تلك الإجراءات فى سبيل رفعة مصر وتقدمها وازدهارها.