"الأعلى للإعلام" يستعين بتجارب عدة دول لإعداد قانون "تداول المعلومات"

كتبت - هاجر حسني:

عقدت اللجنة المُشكلة من قبل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لإعداد قانون تداول المعلومات، اجتماعها الأول اليوم الثلاثاء، والتي تضم في عضويتها عدد من أعضاء المجلس ومن خارجه.

وقالت هدي زكريا، عضو مجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، ومقررة لجنة إعداد مشروع قانون حرية تداول المعلومات، إن اللجنة تختص بوضع تصور لمشروع قانون حرية تداول المعلومات وكذلك دراسة التجارب الدول المجاورة.

وأضافت زكريا، في تصريحات لها على هامش الاجتماع، أن الولايات المتحدة الأمريكية، وجنوب أفريقيا وسويسرا والأردن والهند والمجر من الدول التي سيتم الاستعانة بتجاربها، لافتة إلى أن اللجنة قررت عقد جلستها الثانية بعد أسبوعين حتى تكون هناك مدة كافية للدراسة تجارب الدول.

وأوضحت مقررة اللجنة، أن القانون سيساعد الصحفيين في التصدي لقضايا الفساد مع خلال آلية العمل التي سيضعها القانون، كما أنه يتيح للمواطنين الحصول على المعلومات أيضًا.

يُذكر أن اللجنة تضم في تشكيلها عدد من أعضاء المجلس وهم: هدى عبدالمنعم وصالح الصالحي وجمال شوقي وحاتم زكريا، وأعضاء من خارج المجلس وهم عماد أبو غازي وصابر عرب.