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السيسي لوكيل "الرقابة الإدارية": سنة ونص كثير على مشروع منظومة المعلومات

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مصراوي Masrawy

لوكيل "الرقابة الإدارية": سنة ونص كثير على مشروع منظومة المعلومات

03:41 م الثلاثاء 25 يوليو 2017

الرئيس-عبد-الفتاح-السيسي1

كتبت - هاجر حسني:

طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، سرعة الانتهاء من المشروع القومي لمنظومة المعلومات المتكاملة، موضحًا أن الدولة مستعدة لتحمل أي تكلفة في سبيل ذلك.

وردًا على حديث وكيل هيئة الرقابة الإدارية، خلال اليوم الثاني من مؤتمر الشباب، والذي يُعقد بالإسكندرية بأن الانتهاء من المشروع خلال عام ونصف، قال "سنة ونص كتير.. أنا لو عليا عايزه يخلص إمبارح".

وعقب وكيل الهيئة على طلب الرئيس، قائلًا: "المشروع يتضمن مراحل عديدة ولا يمكن الانتهاء منه قبل عام"، فرد الرئيس "طالما الموضوع يخص المعلومات مش هقدر أتكلم".

وانطلقت، أمس الاثنين، فعاليات المؤتمر الرابع الدوري للشباب بمحافظة الإسكندرية، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي وبمشاركة ١٣٠٠ من شباب ٥ محافظات بالقاعة الكبرى بمكتبة الإسكندرية، ويستمر حتى 25 يوليو، بحضور عدد كبير من أعضاء على رأسهم المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء.

يُذكر أن المؤتمر الوطني للشباب تم عقده لأول مرة بمدينة شرم الشيخ، وكان من ضمن توصياته أن يتم عقده بشكلٍ دوري على مدار العام في مختلف المحافطات، وبناءً عليه تم عقد المؤتمر الدوري الثاني يناير الماضي بمحافطة أسوان لمناقشة أبرز قضايا الصعيد، فيما استضافت محافظة الإسماعيلية المؤتمر الدوري الثالث في إطار احتفالات بعيد تحرير سيناء.

ويُعد المؤتمر الوطني للشباب، ملتقى للحوار المباشر بين الدولة المصرية ومؤسساتها المختلفة والشباب، لعرض أبرز القضايا ومناقشتها من خلال رؤية وطنية وتخطيط علمي وحوار بناء.

ويشارك في المؤتمر عددٌ كبيرٌ من الشباب يمثلون كافة شرائح وقطاعات الشباب المصري من شباب الجامعات والرياضيين والمثقفين والإعلاميين وشباب الأحزاب.

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