تحطيم وجهة عمارة سكنية بسب مشادة بين الألتراس وأنصار مرسى بالشرقية

شهدت منطقة مجمع المصالح الحكومية الكائن أمام مديرية الزراعة بالزقازيق بمحافظة الشرقية منذ قليل مشادات وتراشق بالحجارة بين شباب ألتراس ثورجى وأحد أنصار الرئيس من جماعة الإخوان المسلمين، وذلك على خلفية قيام ما يقرب من 150 من شباب الألتراس بمسيرة صامتة بالمدينة قبل استقلالهم الأتوبيسات لنقلهم إلى الغردقة لحضور مباراة الأهلى والزمالك.

وقام أحد أعضاء الإخوان بالتعدى عليهم بالسب من إحدى الشقق بالعمارة الكائن على الطريق الرئيسى بجوار المجمع، مما دفع الشباب إلى رشقه بالحجارة، مما أدى إلى تحطيم وجهة العمارة، وتم السيطرة على الموقف حتى انصرف الألتراس.