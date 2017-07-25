انتهاء أزمة "طالب البحيرة".. من أوائل الثانوية ورشح لمعهد بالأقصر

البحيرة – أحمد نصرة:

أعلنت وزارة التعليم العالي، اليوم الثلاثاء، أن الشكوى المقدمة من الطالب "أحمد عاطف محمد العموري"، بشأن وجود خطأ في تنسيق الطالب وتوزيعه على أحد المعاهد بدلاً من توزيعه المستحق على كلية طب جامعة الإسكندرية، حلت بشكل فوري من جانب مكتب التنسيق، وتم توزيع الطالب فعليًا على كلية الطب بجامعة الإسكندرية.

وأوضحت الوزارة في بيان لها نشر على موقعها الرسمي، أن تقرير تسجيل الطالب على موقع التنسيق الإلكتروني سجل بتاريخ 17/7/2017 كليات الطب، بدء بكلية طب الإسكندرية، برقم إيصال 18902، ثم تم القيام يوم 20/7/2017 بتعديل الرغبات لتبدأ بمجموعة معاهد برقم إيصال 148108، ثم تم القيام يوم 21/7/2017 بتعديل الرغبات مرة أخرى بمجموعة معاهد مختلفة برقم إيصال 186696، علمًا بأنه لايمكن تغيير رغبات أى طالب إلا من خلال الرقم السري له.

وأوضحت الوزارة أنه بمجرد تظلم أسرة الطالب لدى المشرف العام على مكتب التنسيق أمس الاثنين، تم على الفور التواصل مع مكتب التنسيق لتسجيل رغبات الطالب المذكور قبل تغييرها.

وأهابت الوزارة بكافة الطلاب عدم إعطاء أرقامهم السرية الخاصة بالتنسيق الإلكتروني لآخرين، خوفًا من تعديل رغباتهم دون علمهم.

وفوجيء الطالب "أحمد عاطف محمد العموري"، أحد أوائل الثانوية العامة بمحافظة البحيرة، والحاصل على 408.5 درجات، بتغيير رغباته بالتنسيق الإلكتروني ليتم ترشيحه لكلية لم يكتبها.

وقال الطالب: "سجلنا جميع الرغبات ووضعنا في مقدمتها جميع كليات الطب على مستوى الجمهورية، وراجعناها حتى قبل إغلاق باب التنسيق بنصف ساعة، وتم ذلك من خلال أجهزة مدرسة الزراعة بالدلنجات".

وأضاف: "عقب ظهور نتيجة التنسيق فوجئت بترشيحي للمعهد العالي بالأقصر "ايجوث" وبمصروفات، وتغيير الرغبات الأولى الخاصة بي، إلى معاهد عن طريق الدخول بالرقم السري".