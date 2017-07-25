من هم الأفراد المدرجون على قائمة الإرهاب الثانية للدول المقاطعة لقطر؟

مصراوي Masrawy

كتبت- رنا أسامة:

أعلنت المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين ومصر، مساء الاثنين، إضافة 9 كيانات و9 أفراد جُدد لقائمة الإرهاب بعد نحو 50 يوما من قطع العلاقات مع قطر بعد اتهامها بالتدخل في شؤونهم الداخلية ودعم الإرهاب وهو ما تنفيه الدوحة.

وبحسب بيان مشترك للدول الأربع، جاء ذلك استمرارًا منهم في محاربة الإرهاب، وتجفيف مصادر تمويله، ومكافحة الفكر المتطرف وأدوات نشره وترويجه، والعمل المشترك للقضاء عليه، وتحصين المجتمعات منه.

وكانت الدول الأربع اتفقت على تصنيف 59 فردًا و12 كيانًا في قوائم الإرهاب المحظورة لديها، 9 يونيو الماضي، ضمّت أسماء 26 مصريًا وبينهم قيادات إخوانية هاربة من أحكام في مصر، بينهم يوسف القرضاوي وطارق الزمر ووجدي غنيم وعاصم عبد الماجد، و5 شخصيات ليبية منها علي محمد الصلابي وإسماعيل الصلابي وأمير الجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة عبدالحكيم بلحاح.

وفيما يلي أبزر المعلومات عن الأفراد والكيانات المُضاف أسماؤهم على قوائمة الإرهاب المحظورة لدى الدول الأربع، بحسب تقارير صحفية خليجية.

- خالد سعيد فضل راشد البوعينين (قطري الجنسية):

عمل البوعينين على جمع أموال لتمويل الإرهابيين في سوريا، وقد قاد مبادرات لجمع الأموال بالتعاون مع شخصَين مدرجَين ضمن لائحة العقوبات التابعة للولايات المتحدة الأمريكية والأمم المتحدة ومنسقي القاعدة، وهما: سعد بن سعد الكعبي وعبد اللطيف بن عبد الله الكواري. وعمل خالد البوعينين كنقطة اتصال لحملة جمع الأموال في قطر بين عامَي 2012 و2014.

وشارك البوعينين في عام 2016 ضمن وفد قطر الخيرية إلى العراق، الذي تضمن المسؤول القطري لقطر الخيرية، والمؤيد للحركات الإرهابية في سوريا محمد جاسم السليطي المدرج ضمن لائحة العقوبات للدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب.

- صالح بن أحمد الغانم (قطري الجنسية):

كان صالح الغانم عضوًا مؤسسًا لمجلس إدارة نادي الريان الرياضي في قطر، الذي كان يترأسه وزير الداخلية السابق لقطر والداعم للإرهاب عبدالله بن خالد آل ثاني، الذي أدرج ضمن لائحة الدول الأربع في يونيو 2017.

وعمل الغانم مع المدرج في لائحة العقوبات الصادرة منسق القاعدة سعد بن سعد الكعبي على جمع الأموال للإرهابيين في سوريا، واستخدم وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن تأييده للقاعدة ولأسامة بن لادن.

وفي عام 2013 شارك الغانم في فعالية قطرية لجمع الأموال للإرهابيين في سوريا، بالتعاون مع منسقَي القاعدة اللذين تم إدراجهما ضمن لائحة العقوبات التابعة للأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية: خليفة محمد تركي السبيعي وسعد الكعبي، والمدرجين في لائحة التحالف عبدالعزيز بن خليفة العطية ووجدي غنيم.

- شقر جمعة الشهواني (قطري الجنسية)

يُعرف شقر الشهواني بأنه باحث معتمد لوزارة الأوقاف في قطر، وقد ألقى محاضرات في مؤسسات دينية تديرها الحكومة.

وقاد الشهواني مشاريع لمنظمات مدرجة ضمن لوائح الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، كعيد الخيرية وقطر الخيرية ومؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للمساعدات الإنسانية. وتم التعريف به كممثل ومنسق لحملات جمع التبرعات للمليشيات الإرهابية في سوريا لمبادرات منسق القاعدة المدرج حجاج بن فهد العجمي، التي تهدف إلى جمع الأموال للمليشيات الإرهابية في سوريا.

كما نظّم فعاليات للحجاج بن فهد العجمي في قطر؛ إذ شجع المتابعين المؤيدين لدعم الإرهاب في سوريا. وفي عام 2013 تم تصنيفه كنقطة اتصال في قطر لجمع التبرعات للإرهابيين في سوريا.

- حامد حمد حامد العلي (كويتي الجنسية)

أُدرِج حامد حمد العلي، الذي يُعرّف نفسه على أنه "جندي كوماندو القاعدة"، على لائحة العقوبات الصادرة عن الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية لجمع أموال وتوظيف وتسهيل سفر المقاتلين الراغبين في الانضمام لجبهة النصرة في سوريا.

وحسب مصادر الأمم المتحدة، حاول العلي التوسط في المصالحة بين قادة جبهة النصرة وداعش، وسافر إلى سوريا مرات عدة لمقابلة قائد جبهة النصرة أبي محمد الجولاني، وقائد داعش أبوبكر البغدادي.

وساعد القاعدة في حملات جمع الأموال في قطر. وفي عام 2013 جمع التبرعات للمليشيات الإرهابية في سوريا بجانب سعد بن سعد الكعبي وعبداللطيف الكواري ذوي الجنسية القطرية المدرجين على لائحة العقوبات الصادرة عن الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية كمنسقين للقاعدة.

وفي العام نفسه، أيّد العلي حملة أنصار الشام التي تقوم بجمع الأموال في قطر لشراء الأسلحة والذخائر ودعم المليشيات الإرهابية في سوريا. وقدّم الدعم لقيادي القاعدة المتوفى محمد يوسف عثمان عبد السلام (معروف أيضًا باسم أبي عبدالعزيز القطري)، ومليشيات جند الأقصى في سوريا.

- عبدالله محمد اليزيدي (يمني الجنسية)

يشغل عبدالله محمد اليزيدي منصب رئيس جمعية الإحسان الخيرية في اليمن، الشريك لمؤسسة الرحمة الخيرية التابعة للقاعدة في شبه الجزيرة العربية، والمدرجة ضمن لوائح العقوبات الأمريكية.

ويُعتبر عضوًا مؤسسًا للحملة العالمية لمقاومة العدوان، التي يقودها ممول القاعدة القطري عبدالرحمن بن عمير النعيمي المدرج على لوائح العقوبات الصادرة عن الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب عدد من منسقي القاعدة المدرجين ضمن لوائح العقوبات.

وفي أبريل 2015، أسس "المجلس الأهلي الحضرمي" من قِبل القاعدة في شبه الجزيرة العربية في المكلا - اليمن، وذلك بعدما استولت القاعدة في شبه الجزيرة العربية على المدينة في الشهر نفسه، وقبل تحرير المكلا من قِبل القوات اليمنية وقوات التحالف بقيادة السعودية في اليمن في منتصف عام 2016.

وفي 2016، شارك في إطلاق مشاريع في حضرموت برعاية مؤسسة عيد الخيرية التابعة لقطر وقطر الخيرية، بحسب تقارير الإعلام المحلي المتعلقة بالمشاريع. واعتقلته القوات الأمنية المحلية في مايو من العام نفسه لدعمه القاعدة في شبه الجزيرة العربية.

وكانت مصادر أمنية محلية أعلنت اعتقال اليزيدي، صباح الثلاثاء، على يدّ قوات النخبة الحضرمية في إطار حملة ملاحقات تقوم بها لتعقّب عناصر مطلوبة بتهمة التساهل مع القاعدة ودعم الإرهاب، وذلك بعد إعلان اسمه ضمن قائمة الإرهاب.

- أحمد علي أحمد برعود (يمني الجنسية)

كان أحمد برعود مديرًا لمؤسسة الرحمة الخيرية الداعمة للقاعدة في شبه الجزيرة العربية والمُدرجة على لائحة العقوبات التابعة للولايات المتحدة الأمريكية.

وكان برعود عضوًا في المجلس الأهلي الحضرمي، الذي صنّفته حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، في يونيو 2017، كواجهة لمؤسسة أُسست من قِبل القاعدة في شبه الجزيرة العربية للمساعدة في إدارة الأراضي التي تسيطر عليها القاعدة.

وفي مايو 2016، اعتقلته قوات الأمن اليمنية لدعمه القاعدة في شبه الجزيرة العربية.

وبحسب قناة "العربية"، أعلنت مصادر أمنية محلية اعتقال برعود، صباح الثلاثاء، إلى جانب اليزيدي على يدّ قوات النخبة الحضرمية في إطار حملة ملاحقات تقوم بها لتعقّب عناصر مطلوبة بتهمة التساهل مع القاعدة ودعم الإرهاب، وذلك بعد إعلان اسمه ضمن قائمة الإرهاب.

- محمد بكر الدباء (يمني الجنسية):

يُعد من كبار مسؤولي جمعية الإحسان الخيرية المحظورة في محافظة حضرموت.

وفي أواخر عام 2015 عمل مع المجلس الأهلي الحضرمي التابع للقاعدة في شبه الجزيرة العربية وقيادته للإشراف على المشاريع والأنشطة في المكلا، بينما كانت المدينة تحت سيطرة القاعدة.

وفي يناير 2016، شارك اليزيدي في إطلاق مشاريع في محافظة حضرموت، برعاية مؤسسة عيد الخيرية القطرية وقطر الخيرية، بحسب ما ذكرت تقارير إعلامية.

- الساعدي عبد الله إبراهيم بوخزيم (ليبي الجنسية):

الساعدي عبدالله إبراهيم، المعروف أيضا باسم الساعدي النوفلي، هو مؤسس وقائد سرايا الدفاع عن بنغازي في ليبيا، وهي ميليشيا إرهابية تم إدراجها من قبل الدول الداعية لمكافحة الإرهاب في يونيو 2017، وفق ما ذكرت قناة العربية.

ويُعتبر النوفلي المساعد لقائد جماعة القاعدة مختار بالمختار.

وقاتل النوفلي بجانب مقاتلي القاعدة في العراق قبل عودته إلى ليبيا ليخدم كقيادي في ميليشيا أنصار الشريعة. وفي مارس 2017، شارك في هجوم من قبل الميليشيات الإرهابية على المُنشآت النفطية الليبية غرب بنغازي.

- أحمد عبدالجليل الحسناوي (ليبي الجنسية)

قدّم أحمد عبد الجليل الحسناوي، هو قائد ميليشيا في جنوب ليبيا، الدعم اللوجستي للمنظمات الإرهابية في منطقة الساحل الليبي، وكذلك للقاعدة في المغرب الإسلامي ولأنصار الدين في مالي، وذلك وفقًا للأمم المتحدة.

وفي فبراير 2017 اجتمع الحسناوي مع قادة سرايا الدفاع عن بنغازي ومن ضمنهم إسماعيل محمد الصلابي لتنسيق العمليات، وذلك وفقًا للأمم المتحدة ولتقارير قناة بشرى.