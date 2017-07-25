نائب رئيس جامعة القاهرة للطلاب: "اختاروا اللي بتحبوه حتى لو مش كليات قمة"

كتبت نانيس البيلي:

تصوير-عمر جمال:

قال الدكتور محمد عثمان الخشن، نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب، إن عملية التنسيق تتم بشكل منظم وسلس، وأن هناك عدد كافٍ من أجهزة الحاسب الآلي بالمعامل التي توفرها الجامعة بكليات: الهندسة، والزراعة، ومعهد البحوث والإحصاء بكلية الحاسبات والمعلومات.

وأشار عثمان إلى وجود 170 جهاز حاسب آلي داخل 4 معامل بهندسة القاهرة، مضيفًا أنه سيتم توفير عدد إضافي من الأجهزة في حالة زيادة الكثافة الطلابية.

ووجه الخشن، في تصريحات خاصة لمصراوي، نصائح للطلاب، باختيار الكلية التي تتوافق مع هواياتهم وميولهم ورغباتهم، قائلاً: "بنصح الطلاب وبقولهم متستخسروش المجموع، شوف أنت بتحب تدرس إيه".

وأضاف نائب رئيس جامعة القاهرة، خلال تفقده معامل الحاسب الآلي بكلية الهندسة: "وهم كليات القمة يجب أن يزول من تفكير الطلاب، وألا يختار الحاصلين على مجموع عالي الكليات التي تناسب المجموع دون النظر لاعتبارات الميول والهوايات".​

وبدأت مكاتب التنسيق على مستوى الجمهورية، صباح اليوم، في استقبال طلاب الثانوية العامة لتسجيل رغباتهم على موقع التنسيق الالكتروني، بحد أدنى للشعبة العلمية 324 درجة فأكثر بنسبة 79.02%، بإجمالي 112001 طالبًا وطالبة، والحد الأدنى للشعبة الأدبية 290 درجة فأكثر بنسبة 70.73% بعدد طلاب 41226 طالبًا وطالبة، ليكون إجمالي الطلاب المستهدفين بالمرحلة الثانية 153.227 طالبًا وطالبة.

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الموقع الالكتروني للتنسيق سيستمر في تسجيل رغبات طلاب المرحلة الثانية، للالتحاق بالجامعات، حتى مساء السبت المقبل.