التعليم العالي تعلن حل أزمة تنسيق طالب الإسكندرية.. وتؤكد: مجهول عدل رغباته

كتب- محمد قاسم:

أعلنت وزارة التعليم العالي، حل أزمة الطالب أحمد عاطف محمد العموري، الذي تسبب خطأ، في تنسيق المرحلة الأولى، في توزيعه على أحد المعاهد بدلًا من توزيعه المستحق على كلية طب جامعة الإسكندرية.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، إن شكوى الطالب جرى حلها فورًا من جانب مكتب التنسيق، وتم توزيعه فعليًا على كلية الطب بجامعة الإسكندرية.

وأكدت الوزارة، أن تقرير تسجيل الطالب على موقع التنسيق الإلكتروني، كشف أنه سجل بتاريخ 17 يوليو كليات الطب بدءًا بكلية طب الإسكندرية، برقم إيصال 18902، ثم قام يوم 20 يوليو بتعديل الرغبات لتبدأ بمجموعة معاهد برقم إيصال 148108، ثم قام في 21 يوليو بتعديل الرغبات مرة أخرى بمجموعة معاهد مختلفة برقم إيصال 186696، وأوضحت أنه لا يمكن تغيير رغبات أي طالب إلا من خلال الرقم السري الخاص به.

وأكدت الوزارة أنه بمجرد تظلم أسرة الطالب لدى المشرف العام على مكتب التنسيق، أمس الاثنين، تم على الفور التواصل مع مكتب التنسيق لتسجيل رغبات الطالب المذكور قبل تغييرها.

وأهابت الوزارة بكافة الطلاب، عدم إعطاء أرقامهم السرية الخاصة بالتنسيق الإلكتروني لآخرين؛ خوفًا من تعديل رغباتهم دون علمهم.