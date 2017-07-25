سقوط «شعر» سالي عبد السلام وفشل زيجة «سويدان»| حكايات المشاهير مع «الحسد»

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"عين الحسود"، دائمًا ما تكون مرعبة لكثير من المشاهير، وعلى الرغم من ذلك يحرص أغلبهم على مشاركة جمهورهم أدق تفاصيل حياتهم، ليعلن البعض منهم تعرضهم لكثير من الحوادث، فمنهم أرجعت فشل زيجاتها وأخري تساقط شعرها لذلك السبب..

ونستعرض أبرز هؤلاء المشاهير، الذين أرجعوا إصابتهم بعديد من الحوادث بسبب "الحسد".

- سالي عبد السلام

فاجأت مقدمة البرامج سالي عبد السلام جمهورها بنشر صورة لجزء من فروة رأسها، وهو خالٍ من الشعر تمامًا، مشيرة إلى أن السبب في ذلك هم الحاسدون، خاصة أنها تتلقى الكثير من الرسائل التي تسألها عن شعرها، وكثير من المعجبين به يحسدونها بسبب طوله وكثافته.

وأكدت سالي في الصورة التي نشرتها عبر حسابها بموقع الصور والفيديوهات الشهير، "إنستجرام"، أنها تؤمن بالحسد، لكن الحاسد لا يعلم عن حياتها الكثير، وطلبت منه التوقف عن ذلك.

- لقاء سويدان

بينما الفنانة لقاء سويدان فأرجعت فشل زيجتها بالفنان حسين فهمي بعد زواج دام لمدة خمس سنوات، للحسد بسبب كثرة تصريحاتها في وسائل الإعلام عن حبهما الشديد لبعض، وقالت خلال إحدي التصريحات الصحفية: "قررت أن لا أتحدث عن حياتي الزوجية بوسائل الإعلام مرة أخرى، وتصريحاتي السابقة عن علاقتي وحبي لحسين فهمي كانت خاطئة لأنها تسببت في حسدنا".

- كريم أبو زيد

تعرض الفنان الشاب كريم أبو زيد لحادث سير، كاد يودي بحياته على طريق الإسكندرية الصحراوي، أثر انفجار أحد إطارات السيارة، وعبر كريم عن غضبه، قائلًا: "باركولي عملت حادثة تاني دلوقتي.. حسبي الله فى كل واحد مركز معايا أكتر من أم نفسه، قدر الله وما شاء فعل، الحمد لله".

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- أمل رزق

بينما الفنانة أمل رزق فأرجعت السبب في الكسر الذي أصابها في قدمها اليمنى لعين الحسود، خاصة بعد نجاح دورها في مسلسل "آدم".

جدير بالذكر أن تلك الإصابة حدثت فى أثناء وجودها في منزل الفنان تامر حسنى للمشاركة في الاحتفال بحفل عيد ميلاده وسط أسرة مسلسل "آدم".

- أحمد جمال

تعرض أيضًا المطرب أحمد جمال، نجم برنامج المواهب الغنائية "أراب أيدول"، لحادث تدمير سيارتين في يومين متتالتين، أولهما كان قبل الاحتفال بعيد ميلاده، الذي يصادف 2 أبريل، وأرجع السبب إلى عين الحسود التى تلازمة.

ونشر جمال، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورة لسيارته بعد أن تهشمت نتيجة الحادث، وعلق قائلًا: "اللهم لا اعتراض، وقدَّر الله ما شاء فعل.. لمَّا حادثة حصلت لي بعربيتي ماحبتش أقول عشان متقلقوش عليَّا.. لكن النهاردة عملت حادثة تانية بالعربية اللي أجرتها وأنا في طريقي للإسكندرية.. باحمد ربنا إن محصليش أي حاجة، لكن محتاج دعواتكم، وربنا يكفينا ويكفي الجميع شر الطريق.. النهاردة 2/4 يوم ميلادي، والله أعلم كان هيبقى يوم إيه تاني.. الحمد لله رب العالمين".