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السيسي: مستعدون لأي تكلفة في سبيل إنهاء مشروع منظومة المعلومات المتكاملة 03:23 م الثلاثاء 25 يوليو 2017

الرئيس عبد الفتاح السيسي

كتبت- هاجر حسني:قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة مستعدة لتحمل أي تكلفة في سبيل إنها المشروع القومي لمنظومة المعلومات المتكاملة.وأضاف السيسي- خلال حضوره في اليوم الثاني من مؤتمر الشباب، الذي يُعقد بالإسكندرية- "تصوروا البيانات ممكن تعمل معانا إيه في حالات الطلاق".وكان محمد عرفان جمال الدين، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، قال إن الهيئة بالتعاون مع الحكومة تعمل على مشروع إعادة بناء ذاكرة الدولة.وأضاف عرفان، خلال كلمته في اليوم الثاني من مؤتمر الشباب، الذي يُعقد بالإسكندرية بحضور الرئيس السيسي، الثلاثاء، أن الحياة المصرية عانت طوال عقدها من نقص المعلومات عن مواطنيها وإيصال الدعم لهم، وأصبحت الحاجة قوية لبناء قاعدة بيانات كاملة وقوية.وتابع رئيس هيئة الرقابة الإدارية: "هذا المشروع يعمل على تقسيم مستويات ودخول وإنفاق أبناء مصر، فيما اعتمد المشروع على تكاتف كل وزرات الدولة".وانطلقت، أمس الاثنين، فعاليات المؤتمر الرابع الدوري للشباب بمحافظة الإسكندرية، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي وبمشاركة ١٣٠٠ من شباب ٥ محافظات بالقاعة الكبرى بمكتبة الإسكندرية، ويستمر حتى 25 يوليو، بحضور عدد كبير من أعضاء الحكومة على رأسهم المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء.يُذكر أن المؤتمر الوطني للشباب تم عقده لأول مرة بمدينة شرم الشيخ، وكان من ضمن توصياته أن يتم عقده بشكلٍ دوري على مدار العام في مختلف المحافطات، وبناءً عليه تم عقد المؤتمر الدوري الثاني يناير الماضي بمحافطة أسوان لمناقشة أبرز قضايا الصعيد، فيما استضافت محافظة الإسماعيلية المؤتمر الدوري الثالث في إطار احتفالات مصر بعيد تحرير سيناء.ويُعد المؤتمر الوطني للشباب، ملتقى للحوار المباشر بين الدولة المصرية ومؤسساتها المختلفة والشباب، لعرض أبرز القضايا ومناقشتها من خلال رؤية وطنية وتخطيط علمي وحوار بناء.ويشارك في المؤتمر عددٌ كبيرٌ من الشباب يمثلون كافة شرائح وقطاعات الشباب المصري من شباب الجامعات والرياضيين والمثقفين والإعلاميين وشباب الأحزاب.

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