"تعاونيات الإسكان" تطرح ٩ آلاف وحدة سكنية في القاهرة الجديدة قريبًا

كتبت- ندى الخولي:

أعلنت عزة رزق، نائب رئيس هيئة تعاونيات الإسكان، عن إقدام الهيئة على طرح مشروع تعاونيات سكنية في منطقة القاهرة الجديدة قريبًا، يضم حوالي ٩ آلاف وحدة سكنية مقامة على مساحة ١٥٠ فدان.

وأضافت رزق، في تصريح لـ"مصراوي" على هامش فعاليات المؤتمر العربي للتقييم والتطوير العقاري، أن الهيئة بدأت في تنفيذ مرافق المشروع، على أن يتم تسليم الأراضي للجمعيات خلال الفترة القادمة، قبل إجراء الطرح الرسمي للمشروع، والإعلان عن أسعاره ومساحاته.

وعن باقي مشروعات هيئة تعاونيات الإسكان، قالت رزق، إن الهيئة حصلت على تخصيص أراضي في ١٥ مدينة عمرانية جديدة للمساهمة في إثراء منظومة الإسكان التعاوني، وأضافت "لدينا نماذج معمارية جاهزة على كل المستويات، موضوع فيها ضوابط المساحات الخضراء تشطيبات الواجهات، والاشتراطات السكنية، وتخصيص جراج لكل عمارة".

وأكدت رزق، كان هناك العديد من السلبيات في تعاونيات الإسكان، لكن هيئة التعاونيات حاليًا وقعت بروتوكول مع هيئة المجتمعات العمرانية، لوضع ضوابط وقواعد محددة تمنع استغلال مجالس إدارات المحليات، مشيرة إلى أن تعديل قانون التعاونيات الذي من المقرر أن يُناقش في دور الانعقاد الثالث، سيساهم بشكل كبير في إنجاز تلك المشروعات بالمستوى اللائق".​