الفتاة التي ارتبكت أمام السيسي لـ مصراوي: حسيت برهبة كبيرة من الرئيس

كتبت- ياسمين محفوظ:

قالت أسماء ناصر، الفتاة التي ارتبكت في حديثها أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر الوطني الرابع للشباب المنعقد بالإسكندرية، إن السبب وراء شعورها بالتوتر كان لرهبة الوقوف والتحدث أمام الرئيس السيسي، مضيفةً:"لكن حسيت بجرأة وثقة في النفس لما الريس تقبل اقتراحاتي وكلامي بصدر رحب، وضحك معايا".

وأضافت أسماء ناصر، في تصريحات لـ"مصراوي"، الثلاثاء: "كنت عايزة أقترح على الرئيس، أن تصل مبادرة ابدع وانطلق، للمدارس، ويقدر الرئيس يسمع ويتواصل مع الأطفال، وإن المبادرات ماتكنش مقتصرة على الشباب بس".

وعن رأيها فيما يخص المؤتمر الوطني للشباب، تقول: "كنت فاكرة إنه مجرد شو إعلامي، وإنه بيتم اختيار شباب معين عشان يشاركوا فيه، ولكن ثبت العكس، لأني لما قدمت اتقبلت".

وتضيف أسماء ناصر: "أنا حولت من كلية الهندسة لكلية الإعلام، واتطوعت للمشاركة في مبادرة وزارة التضامن الاجتماعي بعنوان تكافل وكرامة"، ولفتت إلى أن سبب تطوعها كان أنها تقطن قرية فقيرة فرأت أنها ستتمكن من المساعدة في رصد الأسر التي تحتاج إلى دعم، والعمل على تشجيع المواطنين للمشاكرة في المبادة، ونشر المعرفة بشروط الاشتراك.

وأكدت ناصر، أن مشاركتها في المؤتمر الوطني الرابع للشباب منحها دفعة قوية لأن تساهم بشكلٍ أكبر في العمل التطوعي لخدمة البلد.