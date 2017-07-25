الفريق مميش: مهتمون بإعادة الدور المصري للقارة الإفريقية (صور)

الإسماعيلية_انجي هيبة:

استقبل الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الثلاثاء، في مقر المنطقة الاقتصادية بالإسماعيلية، بنديكيت أوراما رئيس مجلس إدارة البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير "افريكسيم بنك"، ومساعديه ومسئولي قطاعي الاستثمار والترويج بالبنك بهدف بحث فرص الاستثمار بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وإقامة منطقة استثمارية إفريقية يتم من خلالها استيراد المواد الأولية عبر موانيء المنطقة الاقتصادية وإقامة مشروعات لتصنيع هذه المواد وتحقيق قيمة مضافة لها ثم إعادة تصديرها.

وخلال الاجتماع، رحب الفريق مميش بوفد البنك الإفريقي وأبدى سعادته بالتعاون مع البنك، مشيرًا إلى موقع مصر الجغرافي في قلب القارة الإفريقية، والعلاقات التاريخية بين مصر ودول إفريقيا، لافتًا إلى أهمية تنمية التبادل التجاري وزيادته والتعاون بين مصر ودول القارة لتعزيز التكامل الاقتصادي وفتح أسواق مشتركة.

وأبدى دكتور بنديكيت أوراما استعداده للتعاون مع المنطقة وزيادة فرص التعاون بين مصر والبنك، مشيرًا إلى تقديم البنك برامج تمويلية لدعم الصادرات إلى إفريقيا وتمويل مشروعات في مجال البتروكيماويات ودعم شركات المقاولات المصرية العاملة في إفريقيا.

وقدم أمير عبدالغفار، رئيس قطاع المشروعات بالمنطقة عرضًا تقديميًا عن المنطقة وموانيها والتي تتميز بامتداد مساحتها على البحرين الأحمر والمتوسط وبنية المنطقة التنظيمية والتشريعية والحوافز والمزايا والإعفاءات والتسهيلات التي تمنحها للمستثمرين والإجراءات التي تتخذها لخلق بيئة أعمال جاذبة للاستثمار.