"اغتصاب وضرب وفيديو".. كيف انتقمت ربة منزل من جارتها بمدينة نصر؟

كتب - فتحي سليمان وسامح غيث:

ألقت الأجهزة الأمنية بمدينة نصر، اليوم الثلاثاء، القبض على ربة منزل، بمنطقة عزبة الهجانة، استعانت بسائق، لاحتجاز فتاة، وحلق شعرها وتصويرها في أوضاع مخلة وإجبارها على توقيع إيصالات أمانة لاعتقادها تحريض شقيقتها على الهرب من منزلها.

تفاصيل الواقعة بدأت عندما استدعت "هدى. ع"، 26 سنة، ربة منزل ومقيمة في منطقة عزبة الهجانة، جارتها "صابرين إ"، 21 سنة، ربة منزل، بحجة سؤالها عن شقيقتها المتغيبة عن المنزل منذ فترة كبيرة لكن الثانية فوجئت بمجرد وصولها إلى المنزل بوجود شخص يدعى "هيثم ر."، 29 سنة، سائق، داخل المنزل وقام الاثنين بتكبيل يديها وحلق شعرها.

وقالت المجني عليها في محضر شرطة حررته أمام مأمور قسم شرطة أول مدينة نصر، إن المتهمة الأولي استدرجتها، واعتدت عليها برفقة المتهم الثاني انتقاما منها لاعتقادها أنها وراء غياب شقيقتها، وتحريضها على ترك المنزل.

أضافت المجني عليها أن المتهمين كبلا يديها واعتديا عليها بالضرب حتى إصابتها بسحجات بجميع انحاء الجسد، وأن السائق "اغتصبها" وصورتها المتهمة الأولى عارية بهاتفها المحمول، وسجلت مقطع فيديو لها، واستولت على هاتفها المحمول.

تابعت المبلغة: "أجبراني على التوقيع على 5 إيصالات أمانة على بياض لتهديدي ومنعي من إبلاغ الشرطة".

وأثبتت تحريات العميد نبيل سليم رئيس قطاع مباحث شرق القاهرة، صحة أقوال المجني عليها وعثرت قوات الأمن على مقطع فيديو مسجل لها في أوضاع مخلة بالآداب على هاتف المتهمة الأولى.

أمر اللواء محمد منصور مدير مباحث القاهرة بسرعة القبض على المتهمين، وأسفرت كمائن أمنية تم إعدادها بمعرفة المقدم وائل غانم رئيس المباحث عن ضبطهما وبحوزتهما كارت ذاكرة يحتوي على عدة مقاطع فيديو للمجني عليها في أوضاع مخله، و5 إيصالات أمانه على بياض موقعة من المجني عليها، وهاتفها محمول.

اعترف المتهمان بارتكاب الواقعة، اعتقاداً منهما أن المجني عليها وراء غياب شقيقة الأولى وتحريضها على ترك المنزل.

تحرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء خالد عبدالعال مدير أمن القاهرة إلى النيابة العامة التي تولت التحقيقات.