ترامب يهاجم وزير العدل السابق ويشيد بما فعله صهره

مصراوي Masrawy

كتبت- هدى الشيمي:

يواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجومه على الساسة والزعماء الذين يتغاضون عن مسألة المُستخدم البريدي

الخاص بمنافسته المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون، ويركزون جهودهم على التحقيقات في شأن التدخل الروسي بالانتخابات الأمريكية، وتورط أشخاص مُقربين منه في الاتصال بمسؤولين روس.

وقال ترامب في تغريدة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إن وزير العدل السابق، جيف سيشنز،

اتخذ موقفا ضعيفا من ما وصفه بـ "جرائم" هيلاري كلينتون"، وكتب: "أين الرسائل الالكترونية، والمستخدم البريدي، والتسريبات!".

وتابع في تغريدة أخرى: "المشكلة هي أن القائم بأعمال مكتب التحقيقات الفيدرالي، والمسؤول عن التحقيقات

الخاصة بهيلاري، أندرو مكابي، حصل على 700 ألف دولار من هيلاري كلينتون".

ولا تعد هذه المرة الأولى التي يهاجم فيها ترامب سيشنز ومكابي، فسبق وصرّح لصحيفة نيويورك تايمز أنه

لم يكن ليعين سيشنز لو علم أنه سيتنحى عن التحقيق الذي تجريه وزارة العدل عن روسيا.

ورفض سيشنز، الخميس الماضي، انتقادات ترامب له، وقال إنه يحب وظيفته ويعتزم الاستمرار في عمله.

وترك سيشنز في مارس الماضي التحقيق في شبهة تدخل روسي في الانتخابات الرئاسية العام الماضي واحتمال وجود

صلات بين روسيا وحملة ترامب.

"أوباما كير"

وفي تغريدات أخرى، أكد ترامب أن نظام "أوباما كير" الصحي كان يعذب الشعب الأمريكي، مشيرا إلى أن الديمقراطيين

عذبوا المواطنين بما يكفي، ودعا لسرعة استبداله، قائلا: "أمسك القلم في يدي"، في إشارة منه للموافقة على القرار فورا.

هذا ومن المقرر، أن يعقد مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم، جلسة تصويت حاسمة بشأن نظام أوباما كير للرعاية

الصحية، والذي تعهد ترامب بإلغائه خلال حملته الانتخابية.

"كوشنر وروسيا"

ولم ينسَ ترامب أن يُعلق في واحدة من تغريداته على شهادات جاريد كوشنر، زوج ابنته الكبرى إيفانكا، بشأن

مزاعم اتصالاته بمسؤولين روس.

وقال: "جاريد كوشنر أبلى بلاء حسنًا أمس، وأكد أنه لم يتواطأ مع الروس". وتابع مستهزئا: "هدفكم المقبل

سيكون بارون ترامب، 11 عاما".

وقال كوشنر، أمس الاثنين، إنه لم يكن لديه اتصالات مع ممثلين للحكومة الروسية غير تلك التي سبق الكشف

عنها، وذلك في بيان صدر عنه قبل حضوره الجلسة المقررة أمام لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ، كجزء من التحقيق الواسع الذى تجريه اللجنة حول الصلات المزعومة بين حملة ترامب والحكومة الروسية.

وأكد أنه لم يكن متواطئًا ولا يعرف أي شخص آخر في الحملة تواطأ مع أي حكومة أجنبية، مشيرا إلى أنه لم

يكن لديه أي اتصالات غير سليمة ولم يعتمد على أموال روسية لتمويل أنشطته التجارية في القطاع الخاص.