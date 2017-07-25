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انطلاق مبادرة "سوهاج تستحق شبابها" للحوار مع القيادات التنفيذية (صور)

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مصراوي Masrawy

انطلاق مبادرة "سوهاج تستحق شبابها" للحوار مع القيادات التنفيذية (صور)

02:48 م الثلاثاء 25 يوليه 2017

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سوهاج – عمار عبدالواحد:

أعلن الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج، اليوم الثلاثاء، انطلاق مبادرة "سوهاج تستحق شبابها" للحوار مع القيادات التنفيذية والتي تنظمها مديرية الشباب والرياضة بقاعة المؤتمرات بالمديرية.

وأوضح المحافظ، أن تلك المبادرة تهدف إلى خلق نوع من الحوار والتواصل بين الشباب والقيادات التنفيذية لمناقشة أهم الملفات والقضايا التي تشغل فكر الشباب، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتواصل مع الشباب والتعرف على أفكارهم وجذبهم للمشاركة السياسية والتنفيذية بهدف خلق جيل من الشباب قادر على تحمل المسئولية والمشاركة في الإدارة.

من ناحيته، قال كمال أبو ضيف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج، إنه عقد عدد من اللقاءات بين الشباب ومسئولي التربية والتعليم والتنظيم والإدارة والأوقاف بحضور مجموعات من الشباب من الجامعة والأحزاب السياسية والحركات الشبابية وممثلين عن البرنامج الرئاسي والشباب ذوي الإعاقة والمرأة، حيث تم مناقشة قضايا التربية والتعليم وطرح الأفكار المختلفة لتطوير المنظومة التعليمية.

مشيرًا إلى أنه عقد ندوة بحضور مسئولي التنظيم والإدارة تم خلالها مناقشة قانون الخدمة المدنية، وأهم ما يشغل بال الشباب في هذا القانون، وكذلك عقد ندوة بحضور ممثلي الأوقاف حول وسطية الدين الإسلامي وتجديد الخطاب الديني وكيفية الوقاية من الأفكار الهدامة والمتطرفة التي ينجرف إليها بعض الشباب.

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